大聯盟棒球季開打 國聯各大球場紛紛推出新口味美食吸引球迷

花旗球場(Citi Field，紐約大都會隊主場)。路透

2024年職棒大聯盟MLB球季開打了，各球場的美食攤位也準備好隨時為球迷補充蛋白質、糖分、脂肪和碳水化合物。以下是今年MLB球季，各球場最新美食情報。

在國聯(National League)方面，花旗球場(Citi Field，紐約大都會 隊主場)的大都會炸物工廠(Metropolitan Fry Factory)推出炸彩虹餅乾捲(rainbow cookie egg roll)，三大片不同顏色的杏仁口味義大利式曲奇，中間分別塗上腹盆子果醬和巧克力糖漿，再用中式春捲皮包起來下鍋油炸。

同場還有三葉草本壘板俱樂部(Clover Home Plate Club)的海陸雙拼(surf and turf)漢堡，乾式熟成牛肉配緬因龍蝦沙拉，佐炭烤檸檬片和茴香葉，夾在兩片手製麵包之間。

道奇 球場(Dodger Stadium，洛杉磯道奇隊主場)的本場招牌熱狗雖已退休，新球季上場的是Carne Asada Torta墨西哥 三明治，口味獨特烤牛肉片，用兩片鬆軟的麵包夾起，再鋪上斑豆泥、碎洋蔥、烤jalapeños辣椒、番茄片、生菜絲和酪梨醬。

大通體育場(Chase Field，亞利桑納響尾蛇隊主場)則以得獎菲力牛肉製作的百萬牛排三明治(Millionaire Steak Sandwich)，搭配黑松露起司醬、小蘑菇和大蒜蛋黃醬。

甜點則有蘋果派口味恰米強克捲(Apple Pie Chimichanga，還冠上一球香草口味優格冰淇淋，再淋上焦糖醬、發泡奶油、Cracker Jacks糖衣脆皮爆米花和新鮮草莓。

國民球場公園(Nationals Park，華府國民隊主場)以地主隊吉祥物命名的鷹嘯漢堡(Screech Burger Sliders)，是經典起司漢堡上疊著厚厚的培根、炒洋蔥和許多好料。

BALLPARK FOOD ALERT



coming this season at @nationalspark 🤩 pic.twitter.com/g3fmibZWdn — Washington Nationals (@Nationals) 2024年3月25日

另外還有用棒球頭盔裝著的玉米片(helmet nachos)，上面鋪滿了雞肉、起司、辣椒、沙沙醬(salsa)，堆得像座小山。

瑞格利球場(Wrigley Field，芝加哥小熊隊主場)本場的餐飲服務自從1985年以來即由知名餐飲集團Levy Restaurants打理，本季主打拉丁口味，包括柑橘辣椒雞肉墨西哥餡餅(Citrus-Ancho Chicken Quesadillas)，以及阿根廷風味醃辣椒烤三角牛肉三明治(Ancho Marinated Tri-tip Sandwiches)佐Chimichurri沾醬。