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連備註文字都寫上蛋糕 女子批沃爾瑪毀了她生日

世界新聞網／輯
女子在沃爾瑪訂製蛋糕卻被搞砸。(TikTok)
女子在沃爾瑪訂製蛋糕卻被搞砸。(TikTok)

一名伊利諾州巴特利特的女子奇瑪克（Peyton Chimack）上周在社群媒體貼文指出，連鎖店沃爾瑪（Walmart）的烘培店如何毀了她的生日，沃爾瑪在她的生日蛋糕上把她訂購時寫的備註都寫上蛋糕，蛋糕上的文字變成「用小寫和草寫寫『牡羊座的寶貝』」。她的貼文獲得廣大迴響，許多網友分享客製蛋糕但被搞砸的經驗。

22歲的奇瑪克在TikTok上分享她在沃爾瑪烘焙店訂購客製化生日蛋糕的悲慘經驗，她提供店家的參考照片是一個白色蛋糕，上面用巧克力糖霜以小寫和草寫字母寫字，她訂購時表示要寫「牡羊座的寶貝」並備註要小寫和草寫。

奇瑪克說，結果她收到的蛋糕上的糖霜寫「用小寫和草寫寫『牡羊座的寶貝』」，她收到蛋糕時震驚不已，表示下巴都要驚掉了，她在TikTok上氣憤地說「沃爾瑪在搞什麼鬼？」

奇瑪克的貼文引發廣大網友迴響，很多人在她的貼文下分享自己遭遇過訂製蛋糕結果失敗的搞笑經驗。一名網友說同樣的事情她也發生過，之前幫表弟慶生時要求店家在蛋糕上以橘色糖霜寫「麥克斯生日快樂」，結果成品蛋糕上面寫「用橘色寫麥克斯生日快樂」。

另一名網友表示，她的兄弟小時候跟店家說希望蛋糕上有職業美式足球四分衛布雷迪（Tom Brady）的球衣，結果最後收到的蛋糕上寫「布雷迪，生日快樂」。

不少網友好奇奇瑪克後續如何處理，她之後貼出她和新蛋糕的合照，照片中的蛋糕上面終於寫對文字，奇瑪克寫道「雖然文字仍不是小寫和草寫，但我相信店家已經盡力了」。

@peychimack

Replying to @v it still wasnt small or in cursive but she did the best she could🖤

♬ Saturn X Slow Dancing In The Dark - reavesaudios

沃爾瑪 TikTok

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