選對品種、別用鋁箔紙包 烤出不輸牛排館的馬鈴薯

烤馬鈴薯。Image by Daisy Anderson from Pexels

為何自己烤馬鈴薯總是不如最愛牛排館的烤馬鈴薯般美味呢? 其中一個主因是品種不同。

牛排館廚師在做洋芋菜餚時通常會挑選特定的幾種馬鈴薯，廚師威爾考克斯(Sydney Willcox)表示：「永遠應該從褐皮馬鈴薯(russet potatoes)開始」，褐皮馬鈴薯有很棒的澱粉含量且外皮厚，代表這一品種特別適合製作鬆軟的烤馬鈴薯，還有酥脆的外皮，育空黃金馬鈴薯(Yukon Gold)也是烤馬鈴薯的好選擇，因為澱粉質豐富。

牛排館廚師總是盡可能挑選最棒的馬鈴薯，從他們的感受開始，Toups' Meatery的廚師老闆托普斯(Isaac Toups)建議挑選光滑結實的馬鈴薯，有皺紋或軟軟的馬鈴薯最好避免使用。

雷克斯牛排館(The Rex Steakhouse)行政主廚努內茲(Walter Nunez)說：「我發現挑選大小相似的馬鈴薯有助於讓食材在烤箱內或烤架上烘烤的更均勻，同時也確保他們在大概同一時間達到相同的熟度。」

剖開馬鈴薯皮，展開蓬鬆的內部，是牛排館常見的馬鈴薯上菜方式，做出這一料理的秘訣是大量的鹽，牛排館廚師會在送進烤箱前用鹽蓋住烤馬鈴薯，通常會用厚厚的一層油幫助鹽附著，這一做法相當科學，當你在馬鈴薯外層放鹽時，有助於水分到達表面並蒸發，這會使馬鈴薯內部更加鬆軟，也有助於使表皮酥脆。

想到牛排館，常會聯想到以鋁箔紙包裹的烤馬鈴薯，然而廚師們建議不要這麼做，托普斯說：「我看到很多人用鋁箔紙包馬鈴薯，但這是一個大錯誤，會導致馬鈴薯皮濕透」，用鋁箔紙包住馬鈴薯會形成內部水分的屏障，但烹飪必須盡可能減少水分，讓馬鈴薯呈現鬆軟口感，若水分無處蒸散，最後會導致更像水煮的效果。

用鋁箔紙包裹還會阻止烤箱的熱能直接進入馬鈴薯內，導致馬鈴薯軟爛濕潤，不過可以在烹飪後以鋁箔紙裝馬鈴薯，但記住隨著時間過去，這會使馬鈴薯變軟。