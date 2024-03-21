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漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay
示意圖。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay

高端休閒快餐連鎖店Five Guys昂貴的培根起司漢堡加薯條的套餐，在社群媒體上引發軒然大波；不少人都對於這個看似平凡的套餐，居然要價近25元感到不解。

社群媒體X(前推特)上的一名用戶，將他在 Reddit 上發現的收據轉貼到X上。他寫道：「Five Guys太離譜了，一個人要24元。」

該收據顯示，一份培根起司漢堡的售價為12.49元，一杯汽水的售價為2.89元，而小份薯條的價格則要5.19元，總計要21.91元；但更令人驚訝的是收據上顯示2.19元的小費。

該貼文寫道：「我想我本來預期Five Guys每人大概會需要12元到15元。22元且不含小費實在有點太過份了。現在一餐到底該花多少錢？」這篇貼文在X上目前已吸引超過2500萬人次點閱。

不滿的X用戶湧入評論區，對他們認為「被高估」的快餐店，餐點如此昂貴表示不滿。

其中一人寫到：「10元應該要能讓你在更高端的地方點到一個更優質的漢堡，另外5元加上飲料和薯條。」

有一人回覆寫道：「和朋友一起分一餐，然後去散步。」

其他用戶則把怒火集中在小費上。「你到底是為啥給小費？」有人質問道。

「Five Guys是一間在櫃檯點餐並付款的餐廳，為什麼會包含小費在內？」另一人說道。

隨著通貨膨脹持續衝擊民眾的錢包，快餐店價格上漲也因此引發了全國的關注。

一對名叫內特(Nate)和莎拉(Sarah)的夫婦分享了他們如何擊敗Five Guys通膨時代價格的省錢技巧後，快速走紅。

兩人在自家TikTok帳戶@nateandsaraheats 上的一段影片中指出：「下次你去Five Guys時，點雙層起司漢堡加所有配料就好了。」然後要求多加一個用來夾漢堡肉餅的麵包，再將一份雙層起司漢堡變成兩個普通起司漢堡，「這樣就比實際買兩個漢堡價格的一半都不到，」這個短片目前已經吸引了超過22.2萬次觀看。

社群媒體 通貨膨脹 推特

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