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冷凍披薩省時方便 3廚師推薦這品牌

編譯尤寶琪／即時報導
Image by PublicDomainImages from Pixabay
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冷凍披薩的美味對The Kitchn網站作家菲爾森(Mackenzie Filson)來說，非常重要，而她最愛的一款冷凍披薩，無疑就是「Stouffer's 100%法國麵包披薩」；更棒的是，另外還有三名專業廚師，同樣也對這款冷凍披薩讚不絕口。

洛杉磯 OyBar的主廚史特勞斯(Jeff Strauss)表示，他愛不絕口的冷凍披薩正是「Stouffer's 法國麵包披薩」；他說：「小時候，在青少年時期和大學時期，我常吃未加熱的冷凍披薩像吃披薩冰淇淋一樣。」

紐約Stretch Pizza餐廳以及目前已結束營業的米其林星級餐廳wd~50的主廚杜弗雷納(Wylie Dufresne)也說，早在自己踏入廚師行業之前，就已經是Stouffer法式麵包披薩的忠實粉絲。杜弗雷納指出：「製作優質冷凍食品需要做很多工作；這披薩從烤箱出爐時的酥脆程度，真的很令人印象深刻。」

這款冷凍披薩的獨特酥脆法國麵包皮，讓披薩中心變得蓬鬆，是食品網站America's Test Kitchen成員、食品造型師和即將出版的烹飪書Food Gifts作者斯科特(Elle Simone Scott)認為勝過其它冷凍披薩的主因。斯科特說：「它是我生命中的OG披薩；我叔叔皮埃爾以前常為我和我的表兄弟姊妹們烤這披薩，當做課後小吃。我們會在儲藏室中找尋其它，可以加上去當配料的有趣食材；法式麵包鬆軟酥片，至今仍是我最喜歡的口感之一。」

這些廚師都表示，儘管他們有能力從發麵開始自製美味披薩，但仍不時會拿一盒Stouffer’s法國麵包披薩來享用一番。

無論是自製的還是來自超市的冰箱裡，法國麵包披薩可謂是快餐和宵夜的象徵；雖然Stouffer’s並未發明這類披薩，但卻讓這款披薩紅遍全國，且自Stouffer’s在1970年代推出法國麵包披薩以來，就出現了許多民眾和名廚的模仿食譜

食譜 洛杉磯

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