糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米飯。Image by MYCCF from Pixabay

不喜歡吃糙米飯的人，可能會因為烹煮時省略了一個步驟而錯失了享用營養豐富食物的機會。網路媒體哈芬登郵報（Huffpost）報導，要煮出口感Q軟、帶有堅果風味的糙米飯只需一個小竅門，且不花一分錢。

這一步驟十分重要卻常被忽略，其實很簡單：只需將鍋子離火，蓋上鍋蓋，讓煮熟的米飯靜置多燜10分鐘左右，便完成程序。這個方法也適用於其他全穀物，例如被稱為減脂好物的法羅麥（farro）、小麥粒（wheat berries）與高粱（sorghum）等。

美國稻米協會（USA Rice Federation）的雅各布斯（Cameron Jacobs ）指出，糙米營養豐富，胚乳周圍的麩皮保持完好；讓糙米飯蓋上蓋子多燜一下的作法，可以讓米粒從蒸氣中吸收更多水分，讓食用時享受到最佳口感。糙米飯在吸收所有水分後，與直接食用相比，咀嚼起來較不費勁、更好下嚥。

食品科學家、「食物與烹飪」（On Food & Cooking）一書作者麥基（Harold McGee）表示，糙米飯吸收的水分需要一些時間才能均勻分布在米粒中，並使米粒中的澱粉與之結合；若立即食用，會使米粒表面的水分以水蒸氣形式蒸發掉，讓麩皮變得更乾、更硬。麥基說，雖然他不介意這種口感上的差異，但5至10分鐘的靜置時間確實能讓米飯煮得更均勻。

由於糙米有一層麩皮，所有的纖維都包含其中，因此糙米與其他全穀物均可浸泡一小時、甚至一夜；如果時間匆忙，沒有提前浸泡，也可跳過這一步。坊間指出，浸泡全穀物是為了去除植酸鹽（phytates），而植酸鹽可能會阻妨礙某些營養素的吸收。

但是營養師勒布朗（Kelly LeBlanc）表示，這點不用擔心，從營養學的角度，人們對植酸鹽與礦物質吸收的擔憂，有點被誇大了。

如果使用的是電鍋，當水被吸收後，電源就會自動關閉，這時應該多給它 10分鐘時間來完成烹煮；像象印（Zojirushi）的多功能電鍋，在烹煮程序中便內建了糙米浸泡與燜煮的選項。

俄勒岡州 立大學（Oregon State University）營養學教授艾蜜莉·何（Emily Ho）表示，與加工過的白米相比，糙米的外殼、麩皮、胚芽仍然完好無缺，因此富含維生素B群、鎂、鉀與鐵等營養成分；糙米也是膳食纖維的重要來源，有益腸道健康。與白米相比，食用糙米可降低罹患2型糖尿病的風險，並能降低血糖。