台灣達美樂「夏威夷、海鮮披薩」下架 網泣：這樣還算披薩店？

達美樂宣佈「海鮮披薩」與「夏威夷披薩」將於3月17日壽終正寢。（圖／擷取自達美樂披薩粉絲頁）

記憶中的味道即將消失！連鎖披薩「達美樂」近日於官方粉絲團宣佈，經典口味「海鮮披薩」和「夏威夷 披薩」即將進入餅生最後階段，在3月17日壽終正寢，並且還附上「R.I.P」、「1984 －2024」等字樣。隨著消息出爐，也令許多網友感覺不捨，表示「夏威夷披薩是我唯一還會點達美樂的理由欸」、「Pizza店沒有夏威夷和海鮮口味⋯⋯那還是pizza店嗎？」

「達美樂」提供有多樣化的披薩口味，包括超級豪華、海鮮、總匯、夏威夷等多樣化的選擇，其中「海鮮」與「夏威夷」更是品牌中的人氣選項。根據達美樂的貼文中指出，「這兩款披薩一直以來都是達美樂的驕傲，海鮮披薩的濃郁海味，夏威夷披薩的夏日風情，曾陪伴無數人度過許多美好時光。」但是此兩款披薩將在3月17日「壽終正寢」。

儘管「夏威夷披薩」是極具爭議性的口味，但仍然擁有廣大的粉絲。隨著達美樂消息出爐，立刻引起網友的熱烈討論，留言表示「沒夏威夷了還吃什麼披薩啊！」、「兒子最愛夏威夷」、「義大利 人介入了嗎」、「每次必點的兩種口味耶」。對於消費者的反應，達美樂也透露，將於3月18日會公佈更進一步的訊息。