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TikTok妙招 為熱烤雞迅速去骨

編譯周靜芝 / 即時報導
剛出爐的烤雞。(美聯社)
剛出爐的烤雞。(美聯社)

從超市、賣場買回家的熱騰騰、立即可大快朵頤的烤雞，有個麻煩的問題是：如何將整隻雞去骨？根據社群媒體TikTok影片中的妙招，一分鐘就可輕鬆搞定。

「早安美國」報導，通常可以用刀將雞胸與雞腿切開，但往往無法將肉從骨頭完全剔乾淨，也會讓雙手弄得油膩膩。解決之道是：將整隻烤雞放進大的夾鏈袋、將口封緊，然後用手揉搓，把肉塊掰開，直到它們與骨頭完全分離為止。

@katierreames

#debonechickenhack #rotisseriechicken

♬ Delicious Food - Mdstocksound

發布這則影片的莉姆斯（Katie Reames）示範了她如何迅速將烤雞去骨，這項僅需一分鐘動作就能奏效的小技巧，已在TikTok上爆紅，積累了680萬瀏覽數，引發數以千計的網友跟進、並分享嘗試的結果。

她表示，此一妙招所以能成功的部分原因是，利用了烤雞的熱度，因為蒸氣無法從夾鏈袋中排出，有助於使雞肉鬆軟。一名網友留言說，這招太棒了，因為她討厭用手接觸雞肉，得洗上40次手。

雖然多數人對此一成果感到讚嘆與印象深刻，但也有人提出批評。一位TikTok 用戶回覆指出，看起來比把肉從骨頭上扯下還要費勁，且漏掉小骨頭的機率也很高。

莉姆斯在留言區提到，下一步是取出從骨頭上扯下的烤雞肉，只花了她三至五分鐘。

「早安美國」提醒，這個方法雖然效率高，但也有些安全問題。如果有人想要嘗試，一定要把整隻雞都放入袋內；在取出大肉塊時，可用夾子或叉子，以保持手部清潔，吃的時候要注意碎的小骨頭，以免卡在喉嚨。

TikTok 社群媒體

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