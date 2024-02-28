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連鎖速食店炸魚三明治比一比 麥香魚還排不上前5名

編譯彭尚興／即時報導
漢堡王魚堡。Photo by Jacky Watt on Unsplash
漢堡王魚堡。Photo by Jacky Watt on Unsplash

今年從2月14日到3月28日，是羅馬天主教徒的四旬期或新教徒所謂的大齋期(Lent)。在這40天期間，虔誠教徒以齋戒、施捨、克苦等方式贖罪，不能吃會流血的動物肉類，但魚類不會流血，所以不在齋戒限制內。

新澤西州網路媒體NJ.com的美食主編因此親自試吃了東岸各家主要連鎖速食業者的炸魚柳三明治，加以評比。速食業龍頭麥當勞的麥香魚(Filet-O-Fish)，竟然未能擠進前五名。

以下就是NJ.com選出的速食魚柳三明治前五名，即使不是基督徒也可以好好享用。

第五名，阿比夏威夷國王豪華魚柳三明治(Arby's King's Hawaiian Fish Deluxe)

烘焙名店「夏威夷國王」(King's Hawaiian，其實來自洛杉磯)的甜麵包，加上阿拉斯加的綠青鱈魚排，光聽名稱就令人期待。實際試吃結果，麵包甜味不足，也不夠鬆軟；但炸魚柳確實新鮮。

第四名，阿比香酥魚柳三明治(Arby's Crispy Fish Sandwich)

頭銜雖不如夏威夷國王響亮，滋味卻更棒！魚柳炸得內軟外脆，塔塔醬(tartar sauce)更增鮮味。魚柳三明治不該就是這樣嗎？

第三名，棋格子酥脆魚柳三明治(Checkers Crispy Fish Sandwich)

魚肉出乎意料之外地鮮嫩，酸甜辛辣的塔塔醬更是畫龍點睛。平心而論，Checkers的塔塔醬在連鎖速食業界恐怕無人能出其右。

第二名，亞瑟離經叛道炸蛤蜊三明治(Arthur Treacher's Fried Clam Sandwich)

內行人都知道，炸蛤蜊絕對好吃過炸魚，不管是哪種魚。蛤蜊的嚼勁口感，和酥脆的麵衣簡直就是絕配。炸蛤蜊三明治唯一的缺點是大口咬下時，總是會有一些零碎的炸蛤蜊掉落下來，但不用不好意思，用手指頭撿起來，塞回嘴巴去，真香。

第一名，漢堡王火熱大魚堡(Burger King's Fiery Big Fish)

配合2月14日情人節限時推出的新餐點，標榜火辣辣的滋味就像愛情一樣。雖然只是原來的漢堡王大魚堡加上一層辣醬，但滋味立即提升到另一層次。

夏威夷 漢堡王 新澤西州

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