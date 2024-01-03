年節聚餐多 注意食物安全貯存解凍

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歲末新春，親友團聚免不了吃吃喝喝，因此自己動手下廚的機會也隨之增加。衛生專家提醒民眾，食物無論是採買後、烹飪時、或餐後收拾，都要格外注意避免細菌感染，不然輕則吃壞肚子，重則送急診室。

紐約州 農業廳在年底前公布了節日期間安全享用盛宴的指南，建議為避免食物源傳染性疾病，最重要的事情便是安全儲存、解凍和準備。

從市場採買回來的食材，要盡快分門別類儲藏起來，尤其是冷藏或冷凍品，應立即放進冰箱。因為這些材料在室溫下慢慢融化的同時，細菌也在悄悄滋生。聯邦食藥局(FDA)建議的安全冷藏溫度是維持在40°F以下，冷凍應低於0°F。

即使是罐頭食品，也要存放於乾燥陰涼的地方；開罐後最好在兩小時內食用完畢或烹煮，絕對不要把未用完的食材留在打開的罐頭內，即使是放在冰箱裡也不安全。

解凍肉類最迅速、最安全的辦法，是利用微波爐的解凍功能，或是移置冰箱冷藏室，在固定溫度下慢慢融解。有些人習慣將凍肉放在容器內，用熱水浸泡，反而是危險的作法。「肉類在解凍過程中，融化的液體藏有各種細菌，」新澤西州 羅格斯大學食品科學系教授夏夫納(Donald Schaffner)博士解釋說，「這些細菌會隨著熱水附著在鍋碗瓢盆上，然後轉移到其他食物。」

在處理食材時，要小心細菌交叉感染。除了事先清潔雙手之外，肉類和蔬果最好也能使用不同的菜刀和砧板，分開處理。如果只有一套工具，那在處理不同食材之前，都要用洗潔劑和熱水徹底洗淨菜刀和砧板。

烹飪時一定要將食物充分加熱，徹底煮熟。烹飪用溫度計是不可或缺的小幫手。紐約農產廳建議，任何食材都應該加熱到140°F以上；豬肉內部溫度至少要達到150°F、牛絞肉160°F、家禽和剩菜甚至要達到165°F。

至於許多人愛喝的蛋奶酒 (eggnog)，由於配方包括生蛋黃，而酒精無法有效消滅沙門氏菌，所以夏夫納博士認為最安全的蛋奶酒，還是超市貨架上經過消毒的包裝蛋奶酒。