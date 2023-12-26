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這五道菜 美食評論員上餐館不會點

編譯尤寶琪／即時報導
雞胸肉。Image by Dagny Walter from Pixabay
雞胸肉。Image by Dagny Walter from Pixabay

艾莉絲．萊維特(Alice Levitt)的美食評論員生涯，始於佛蒙特州的「七日報」(Seven Days)；在過去15年來，她還曾在休士頓和華盛頓特區工作，品嘗和評論當地各種美食。

萊維特表示，她通常每天至少會去餐廳吃一頓飯，並透露哪些餐點是連身為美食評論員的她，都會盡可能避免點來吃的。

以下就是這名美食評論員上餐廳不會點的五道菜餚：

白花椰菜

萊維特表示，白花椰菜很好吃，尤其是在印度菜餚中稱之為「Gobi」的這道白花椰菜餚；但不管你把花椰菜變成什麼東西，也改變不了它是花椰菜的本質；花椰菜「雞翅」、花椰菜「牛排」和花椰菜「米飯」，這些東西都註定會讓食客失望。

同樣道理也適用於金絲瓜（spaghetti squash）；金絲瓜作為蔬菜出現在菜餚中很棒，但如果想要說服人說那是義大利麵時，問題就隨來了。

非店家自製的甜點

萊維特指出，無論是冷凍起司蛋糕片還是預製的無麵粉巧克力蛋糕，自己會盡量避免外包給別人做的甜點。這種預做好的甜點屬於可以便宜買回家吃，但最終可能根本不會碰的東西。

雞胸肉

你若問多數的廚師，他們都會說，菜單上的雞胸肉，是給那些挑食的人準備的。

你很少會看到有廚師在烹煮無骨雞胸肉時去發揮任何創意，那是因為整隻雞身上，還有其他更多汁、更美味的部分可以讓他們選擇和發揮。

燒烤

萊維特指出，煙燻和燒烤是一種特殊技能；非專業燒烤店做出來的煙燻和燒烤肉，很難讓人感到滿意。萊維特享用過高檔餐廳可口的煙燻肉，但若說到牛腩和肋排時，她還是寧願去找燒烤大師。

起司拼盤

餐廳提供的起司拼盤或許很有趣，但萊維特表示，她寧願自己製作更便宜的版本。

若是想品嘗當地起司種類時，萊維特則是會選擇去超市或起司店購買。

但如果出門旅遊，或是增加了廚師自製的餅乾和果醬，那萊維特就可能會點一份起司拼盤來享用。

義大利 佛蒙特州 印度

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