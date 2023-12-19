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天冷心情差？5食物助抗憂鬰

編譯徐薏茹／綜合報導
經常食用魚類和蔬菜都有益於心理健康。(美聯社)
經常食用魚類和蔬菜都有益於心理健康。(美聯社)

隨著季節轉變，有時季節性憂鬱也跟著悄悄來襲，而維持健康、均衡的飲食有助於對抗憂鬱症狀並提振心情，而「食補」也有益於心理健康

「流行病學與社區健康期刊」(Journal of Epidemiology and Community Health)上發表的一篇分析針對26個研究，指出經常食用魚類，和更低的憂鬱症與憂鬱症狀風險存在顯著關聯。

一項研究指出，魚類含有的脂肪酸(fatty acid)可能是降低憂鬱症風險的原因，因為脂肪酸有抗發炎的特性。根據2013年的一項研究，鮭魚等富含脂肪酸的魚類與憂鬱個案心情改善相關。

蔬菜

好幾項研究(包括2020、2021年的研究)表明，每日攝取蔬果與更佳的心理健康相關。農業部建議成人每天攝取二至三杯蔬菜。

2019年一項研究發現，三個月期間攝取多種蔬菜的成人，其憂鬱症狀減輕。

堅果 

堅果(nuts)是相當有益於心理健康的超級食物，每天吃一把堅果與較低的憂鬱症風險相關。近期發表於「臨床營養學」(Clinical Nutrition)期刊的研究顯示，每日食用一把堅果與憂鬱症風險降低17%相關。

堅果是相當有益於心理健康的超級食物，每天吃一把堅果與較低的憂鬱症風險相關。(路透...
堅果是相當有益於心理健康的超級食物，每天吃一把堅果與較低的憂鬱症風險相關。(路透)

黑巧克力

黑巧克力與對心情與心理健康的正面影響相關，2019年倫敦大學學院(University College of London)的一項研究發現，吃黑巧克力的人群出現憂鬱症狀的機率，遠低於完全不吃巧克力的人。

藍莓

一項加拿大研究發現，食用藍莓(blueberry)萃取物或藍莓果汁的女性，受產後憂鬱症影響的機會顯著較低。藍莓富含抗氧化劑(antioxidants)，已被證明可對抗年輕人的憂鬱症狀；2020年一項研究發現，在一個月裡，食用野生藍莓保健食品的青少年自行報告，其憂鬱症狀較少。

藍莓富含抗氧化劑，可對抗憂鬱症狀。(美聯社)
藍莓富含抗氧化劑，可對抗憂鬱症狀。(美聯社)

憂鬱症 心理健康 加拿大

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