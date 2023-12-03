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泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

聯合新聞網／即時報導
示意圖。（取材自unsplash）
示意圖。（取材自unsplash）

台灣泡麵眾多，你最愛哪一款泡麵？ 美國知名部落客里納許（Hans Lienesch）有著「泡麵之神」之稱，27日最新公布「台灣10大泡麵／快煮麵（The Ramen Rater’s Top Ten Taiwanese Instant Noodles Of All Time 2024 Edition）」排行，其中阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」及老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」分別奪下冠亞軍。

里納許於20年前創立「THE RAMEN RATER」網站，至今已品嘗過逾4650種泡麵，他每年都會公布心目中的前十名美味泡麵，里納許27日公布「台灣10大泡麵／快煮麵」排行，他對於第一名的「阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔」給予高度評價，值得一提的是，此款泡麵選用了特有的「流星麵」，質感獨特有嚼勁，搭配的特調芝麻醬汁恰到好處，不會過多的黑醋，也不會太多的四川花椒，口感美味又舒適。

里納許評論第二名的「老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵」，形容這款泡麵的麵條寬有嚼勁，具有極佳的口感，令人驚艷的是其獨特的醬汁，宛如包子餡料一樣，還有肉，兼具甜鹹完美交織，味道契合令人沉醉其中。

第三名「大拙匠人－極上花雕雞腿麵」，里納許評論此款蔬菜量和雞肉量非常多，湯頭醇厚濃郁還帶有酒香，「看起來不像是裝在盒子裡的食品，而是來自媽媽的廚房料理」。

里納許表示，第4名阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」、第5名元鍋JOHN's「蔥油香拌麵」、第6名面相館「蒟蒻杯麵」、第7名小廚師慢食麵「泰式綠咖哩雞」、第8名小夫妻拌麵「雞肉飯風味乾拌麵」、第9名老媽拌麵「芥末堅果珍珠拌麵」、第10名漢來美食「來拌麵：椒麻醬香」。

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