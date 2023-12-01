研究：這2種食物 提高大腸癌風險

酒精飲料。Image by 5598375 from Pixabay

「營養素」（Nutrients）期刊的一項新研究顯示，攝取某些食物和飲料可能會增加人們患結大腸癌（CRC）的風險。

浙江大學醫學 院的研究人員分析了139種飲食因素及其對罹患大腸癌風險的影響。研究對象包括11萬8210名長期參與「英國生物樣本庫」（UK Biobank）研究的人，填寫關於他們所攝取食物的線上問卷。

經過平均12.8年的追蹤調查，研究人員證實八種食物會影響罹患大腸癌的風險。

該研究發現，若撇開遺傳因素，酒精與白麵包這兩種食物會增加罹癌風險。過去的研究也證明，酒精與罹癌症 風險增加有關。

該研究指出，任何類型酒精飲料中的乙醇，已知是罹患大腸癌的風險因素，因為其初級代謝產物乙醛已被國際研究機構評定為人類致癌物。

研究人員表示，白麵包的罹癌風險也與先前的研究結果一致；值得注意的是，全穀物是許多維生素、礦物質，以及多酚類等植化素的主要來源，這些營養成分具有抗癌特性，並能透過多種潛在機制影響罹患大腸癌的風險。

研究人員還發現，攝取其他六種膳食元素纖維、鈣、鎂、磷、錳和碳水化合物，也能降低罹患大腸癌的風險。其餘食物則未顯示出對罹患大腸癌風險有影響。

在對家族病史、年齡、性別、社經地位與教育程度等因素進行調整後，結論依然不變。

位於加州 爾灣的橘縣倫納基金會癌症中心（City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center）腫瘤與大腸癌專家卡瑞米（Misagh Karimi）表示，這些發現強調了養成健康生活方式與飲食習慣的重要性，其中包括限制飲酒和選擇富含高纖維食物的飲食，以降低罹癌風險。