全美肥胖率飆升 科州擬推反歧視法 預計明年通過

美國的肥胖率居所有已開發國家最高，目前全美許多州已研擬因應反肥胖歧視的立法。(美聯社)

隨著國內肥胖 率飆升，為了保障肥胖者就業和租屋的權益，全美許多州已開始採取因應措施；其中科羅拉多州議會正研擬肥胖反歧視 法案，預計明年立法通過。

「美國健康信託基金」(Trust for America's Health)統計顯示，科州肥胖率為25%居全國最低，至於肥胖率最高是西維吉尼亞州 ，肥胖率71%，緊接其後是路易斯安納、密西西比和奧克拉荷馬州。

「經濟合作暨發展組織」(OECD)數據也證實，美國肥胖率居所有已開發國家最高，不過肥胖率較高的州並未重視肥胖問題，反倒是肥胖率較低的10州，包括麻州、佛蒙特和新澤西等州正在研擬反肥胖歧視法案。

紐約州已在11月通過相關法案，「全國促進脂肪接受協會」(NAAFA)主席奧斯本(Tigress Osborn)表示，紐約市反肥胖歧視法應成為全國和世界典範；他並強調：「歧視他人的體型是一項錯誤，我們可以加以改變。」

不過部分商界人士仍持反對立場，「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)主席懷爾德(Kathy Wylde)表示：「這項法案對於未來的影響和成本，並未充分考量。」

另外包括舊金山、華府和威斯康辛州麥迪遜(Madison)等都市也禁止對個人體重和外觀有任何歧視。

據了解，今年稍早德州一法院判決，除非經過醫療評估，否則肥胖不再被視為「受保護(不得歧視)的特徵」；同時該州一名體重近400磅、在急診室工作的女醫師，因無法長時站立而被醫院解職，雙方正在進行訴訟。