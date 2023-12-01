全美肥胖率飆升 科州擬推反歧視法 預計明年通過
隨著國內肥胖率飆升，為了保障肥胖者就業和租屋的權益，全美許多州已開始採取因應措施；其中科羅拉多州議會正研擬肥胖反歧視法案，預計明年立法通過。
「美國健康信託基金」(Trust for America's Health)統計顯示，科州肥胖率為25%居全國最低，至於肥胖率最高是西維吉尼亞州，肥胖率71%，緊接其後是路易斯安納、密西西比和奧克拉荷馬州。
「經濟合作暨發展組織」(OECD)數據也證實，美國肥胖率居所有已開發國家最高，不過肥胖率較高的州並未重視肥胖問題，反倒是肥胖率較低的10州，包括麻州、佛蒙特和新澤西等州正在研擬反肥胖歧視法案。
紐約州已在11月通過相關法案，「全國促進脂肪接受協會」(NAAFA)主席奧斯本(Tigress Osborn)表示，紐約市反肥胖歧視法應成為全國和世界典範；他並強調：「歧視他人的體型是一項錯誤，我們可以加以改變。」
不過部分商界人士仍持反對立場，「紐約合作夥伴關係」(Partnership for New York City)主席懷爾德(Kathy Wylde)表示：「這項法案對於未來的影響和成本，並未充分考量。」
另外包括舊金山、華府和威斯康辛州麥迪遜(Madison)等都市也禁止對個人體重和外觀有任何歧視。
據了解，今年稍早德州一法院判決，除非經過醫療評估，否則肥胖不再被視為「受保護(不得歧視)的特徵」；同時該州一名體重近400磅、在急診室工作的女醫師，因無法長時站立而被醫院解職，雙方正在進行訴訟。
肥胖權益人士哈特曼(Kristal Hartman)強調：「大家認為肥胖是自作自受，認為他們很懶、每天吃10個漢堡，但隨著科技進步和研究發展，都知道這些絕非造成肥胖的主要原因。」
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