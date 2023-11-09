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秋冬提高免疫力 新鮮薑汁網上掀流行

編譯盧炯燊／綜合報導
最近在社交媒體上，小杯新鮮薑汁成為熱門飲料。(Getty Images)
最近在社交媒體上，小杯新鮮薑汁成為熱門飲料。(Getty Images)

天氣進入凜冬，老薑養生驅寒暖身及滋補的作用是中國5000年的智慧，現已獲得西方醫學界的確認及肯定。最近在社交媒體上，小杯新鮮薑汁更成為熱門飲料；但健康專家提醒服用血液稀釋藥物的人要小心增加出血風險，也不適合胃疾者飲用。

專家指出，一般只認識老薑的辛辣對身體有好處，其實它真正的亮點是增強人體的免疫系統，抵抗感冒、流感和其他病毒。

「超級免疫：21 世紀的自然療法」(Super-Powered Immunity: Natural Remedies for 21st Century )一書的作者、醫學專家庫克(Michelle Schoffro Cook)醫生指出，通常一小杯約為兩盎司的薑汁，比乾薑或藥丸形式的生薑讓人吸收得更快，意味著它可以快速有效發揮抵抗感冒、流感和其他病毒的作用；他說，「一小杯的新鮮薑汁，是生薑最有效及最易吸收的濃縮提取物，使它成為絕佳的秋冬飲品之選」。

亞利桑納州索諾蘭健康科學大學(Sonoran University of Health Sciences)教授布萊登-泰勒(Kimberlee Blyden-Taylor)說，如果不熟悉薑汁飲料，可慢慢開始以逐漸適應辛辣的口味，可用一小杯水或蘋果汁稀釋薑汁，也有人將生薑汁與檸檬、蜂蜜或薑黃等混合

泰勒特別提醒一些正服用血液稀釋藥物的人，在飲用薑汁時要小心，因為研究顯示生薑可能會增加出血風險；她指出，薑汁的辛辣及其濃縮的形式，尤其不適合患有胃灼熱或胃酸倒流、胃潰瘍的人。

波士頓麻州綜合醫院體重中心的臨床營養經理貝德(Abeer Bader)表示，不一定每天飲用薑汁才能獲得健康益處，定期或偶爾喝也可以得到好處。

她介紹一種薑汁製作法︰將二到三吋大小的新鮮薑去皮切成小塊，加入四分之一杯水放到攪拌機攪拌直到綿密，如有需要可添加檸檬汁、二分之一茶匙蜂蜜調味，過濾後即可飲用，如要熱飲，加熱即可。

醫學 流感 麻州

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