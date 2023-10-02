好吃的香草冰淇淋 這兩款最棒

冰淇淋。Image by Anthony Cheung from Pixabay

產品評估網站Wirecutter小組走訪全國，嘗遍16種各地都買得到的香草冰淇淋，口味由豐富兼雞蛋 味濃，到清淡又糯的都有，最後認定在五花八門到令人吃驚的香草冰淇淋世界裡，有兩款應該單獨盛放在杯子、冰淇淋錐或聖代裡品嚐。

Wirecutter評為傲視全國、第一名的香草冰淇淋是「班與傑利香草」(Ben & Jerry’s Vanilla)，五位試吃員都列它為最愛。有位試吃員描述它的香草口味「簡單清爽」，另一位說是「新鮮清純」。其他試吃員認為，它的奶味及蜂蜜鬆軟口味值得推崇。

大多數試吃員認為，班與傑利香草冰淇淋的甜度，因為質地厚重、有奶油感，而得以平衡。這種冰淇淋絲滑感很好，略有嚼勁，又很緻密，事實上很難直接由冰櫃裡用勺子舀起來。

這款香草冰淇淋百搭百用，不管要放在一片派餅上、配合香蕉船，還是直接由容器裡吃，都可以。

第二款是口味豐富、蛋味濃又飽滿的「逢‧魯文香草豆」(Van Leeuwen Vanilla Bean)冰淇淋。

逢‧魯文的香草豆法式冰淇淋最醒目的地方，在於用鹽。試吃團吃過的冰淇淋當中，用到鹽的只有兩款，另一種是「布萊爾斯自製香草」(Breyers Homemade Vanilla)冰淇淋。但是，唯一一款鹽用得值得稱道的，只有逢‧魯文香草冰淇淋，既增平衡又添厚度。

前述兩款都有蛋黃，只是逢‧魯文冰淇淋的卡士達口味較為凸出。試吃員們表示，這款冰淇淋讓他們想到蛋奶糕，挑動焦糖或燉奶的味道。香草味溫和但恆久，不帶班與傑利香草那種犀利、略為醺然的特質。

逢‧魯文香草吃起來比班與傑利香草更複雜，比較像夢幻、飽滿的甜點。

但值得提醒的是逢‧魯文冰淇淋很貴，試吃團發現，如果在當地目標或沃爾瑪 超市買的，會便宜一點，大約是5元一品脫。