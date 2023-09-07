火龍果助排便？營養師：天然瀉藥

專家表示，黃皮火龍果富含纖維，是一種天然瀉藥。(Getty Images)

最近在網路上，最受關注的水果非火龍果莫屬，因為在社群平台抖音 (TikTok )標註黃皮火龍果#yellowdragonfruit相關影片，點閱率超過1億1000萬次，網友爭相分享火龍果排便的效果，據專家表示黃皮火龍果富含纖維，確實是一種天然瀉藥。

營養師陶布-迪克斯(Bonnie Taub-Dix)指出，黃皮火龍果含有大量可溶性纖維，可溶解在水和其他液體中，被身體吸收時會呈現凝膠狀，為腸道有益細菌提供養分，使得腸道滋生更多健康細菌，減少腸胃發炎並提高消化功能。

不過他提醒飲食習慣固定攝取大量纖維的人，吃黃皮火龍果可能不會對腸道或消化帶來太大效果，但對於纖維攝取量較低的人來說，吃火龍果可能導致腹瀉。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)表示，「火龍果在吸收液體並粘附其他物質形成糞便的過程中，糞便變得更軟、更正常。」而且無論是可溶或不可溶，兩種纖維皆可促進腸道蠕動、維持腸道健康。

陶布-迪克斯也建議吃火龍果或其他富含纖維食物時，最好搭配液體攝取；他解釋：「若沒有足夠液體將纖維食物排出體外，可能引起消化不良。」

營養師拉格曼-羅斯(Frances Largeman-Roth)也表示：「如果無法一次攝取8克纖維，吃完火龍果後，排便次數和分量可能會比平時更多。」

妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)建議50歲以下女性和男性，每日分別攝入25克和38克纖維；至於51歲以上女性和男性則每日攝入21克和30克纖維，而一杯火龍果約有4克纖維。