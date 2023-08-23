夏日最受歡迎甜點 冰淇淋三明治DIY

冰淇淋三明治(ice cream sandwiches)是最受歡迎的夏日甜點之一，無論大人小孩都喜歡。美聯社

冰淇淋三明治(ice cream sandwiches)是最受歡迎的夏日甜點之一，無論大人小孩都喜歡。尤其是在享用過夏季烤肉大餐之後，來上一塊冰涼鬆軟的冰淇淋三明治，消暑又解膩。

這種甜食幾乎每家超市、雜貨店，甚至是冰淇淋車都有販售成品，絕大部分價格親民。但美聯社美食專欄作者凱蒂·沃克曼(Katie Workman)建議讀者不妨自己在家動手做，更添樂趣，尤其是對於有年幼兒童的家庭而言，不失為一種良好的親子 活動。

雖然只是兩片餅乾夾一層冰淇淋，看似簡單平凡，其實變化無窮。首先就拿外層的餅乾來說，市面上恐怕有成千上萬種烘焙產品可供選擇，一般人最常用的就是巧克力碎片餅乾(Chocolate chip cookies)，然而其他種類的餅乾，例如葡萄乾燕麥餅乾(oatmeal raisin cookies)或是不加任何配料的餅乾都是不錯的素材。當然，不嫌麻煩的話，也可以自己動手烤餅乾。

沃克曼建議選用較為鬆軟有嚼勁(chewy)的餅乾，口感會比硬脆(crispy)的更搭。而且她個人偏愛直徑3吋以上的較大餅乾，因為這樣做出來的點心更有分量感。

其次是冰淇淋。這種乳製品的口味可說是五花八門，從最基本的香草、草莓、巧克力，到焦糖海鹽、起司蛋糕、花生醬，不勝煩數，而且幾乎每隔一陣子就會有新口味上市。而你喜歡的那種口味，就是最適合做冰淇淋三明治的口味。如果你喜歡的口味不只一種，那就用兩種、三種。無論是個別單獨夾心，或是你融我融，隨心所欲，讓你的食慾和創意盡情發揮。

沃克曼推薦在冰淇淋中加進一些果乾或切碎的新鮮水果，也可以拌入熱巧克力醬(hot fudge) 或焦糖醬(caramel sauce)，讓滋味更加豐富。總之，變化之妙，存乎一心。

最後，也是最有趣的組裝。沃克曼提醒，事前先將冰淇淋放置於室溫下5到10分鐘，使其稍微軟 化。組合的時候，餅乾貼烤盤的平整底面朝內，舀一大杓冰淇淋放在上面，用餐刀抹勻，然後蓋上另一片餅乾，用雙手輕輕壓緊，直到冰淇淋被擠出來為止，再用抹刀將溢出來的部分刮除。

沃克曼說她的個人偏好是直徑3吋的餅乾，內層夾心的高度約為1吋。這時候她會把碾碎的堅果、花生或椒鹽捲餅(pretzel)倒進深盤子裡，將冰淇淋三明治像輪胎一樣在上面來回滾動，直到邊緣全部沾滿配料為止。