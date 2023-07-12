水也不能喝？5種機上食物 空服員不太碰

包括起司、咖啡等飛機上的餐飲，部分空服員會盡量避免。(Getty Images)

乘客對於飛機餐的喜好各有看法，那麼為乘客準備餐點的空服人員喜歡飛機餐嗎？「哈芬登郵報」(HuffPost)訪問三名空服員，整理出空服員們不太碰的機上餐點有哪些。

瓶裝水沒有問題，但自來水應小心，空服員惠特尼(Whytney)指出，這得看管線清潔的頻率，在飛機上也常用自來水泡茶和咖啡。

惠特尼透露，而且咖啡和茶容易導致身體脫水；潔思敏·金(Jasmine King)建議，若要避免脫水，還得注意避開鹹味點心，如堅果、椒鹽卷餅(pretzel)。

牛排、魚排

儘管是個人喜好問題，但由於餐點準備方式，以及幾乎煮過熟的常見情況，部分空服員工作時不吃牛排和魚排。

一般而言，牛排、魚排等餐點應該適當加熱，以避免任何食物中毒的風險。

酒

惠特尼表示，酒精在高海拔高度時讓人體缺氧(hypoxia)，專家指出，機艙內的大氣壓力低於正常水平，代表身體更難吸收氧氣，換句話說，身體的含氧量較低代表即使喝相同的酒量，你在空中可能比在陸地上更容易醉。

如果酒裡有加冰塊，還得考慮冰塊可能是用空服員避免的水製成。

主菜

根據德國 漢莎航空(Lufthansa)十多年前的一項德國調查，低壓等因素可能導致某些食物在飛機上嘗起來味道較淡，這也是航空餐廚公司在餐點中加大量鹽的原因。

惠特尼指出，義大利 麵和湯的鈉含量通常都很高，任何包有熟食肉的三明治也可能鈉含量較高。

起司拼盤

若是在飛機上點一份起司拼盤，可能會失望，因為飛機上提供的大部分是不需要冷藏的加工起司。潔思敏指出，一般來說需要冷藏的食物在飛機上供應時可能不太新鮮。