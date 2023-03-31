機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

全美餐飲業正掀起以機器人取代真人的風潮。圖為百勝集團旗下肯德基的送餐機器人。Getty Images

全球驚豔的ChatGPT推出不到半年，讓人工智慧 （AI ）成為各行各業矚目的焦點。ChatGPT的超高效率以及全年無休的好處，讓餐廳業者也躍躍欲試，從線上客服到為顧客點餐，AI已取代人類的部分工作，未來還有無限的可能。

不少零售業正豪擲數千萬美元，投資開發餐飲機器人的公司，更多的餐飲業者則在特定地點試驗AI機器人煮餐、送餐服務。以下是全美5家連鎖餐飲正以機器人取代真人。

1. 百勝集團旗下肯德基 、塔可鐘

百勝集團(Yum! Brand)是多個超級受歡迎速食連鎖店的母公司，例如肯德基(KFC)和塔可鐘(Taco Bell)。可以想像百勝集團賺得缽滿盆滿，2022年該集團的利潤超過50億美元。

能保持這樣的成功，意味著須提前規劃並掌握行業的重大轉變，沒錯！百勝餐飲集團正在擁抱人工智慧革命。今年，全美約有3000家肯德基和塔可鐘將採用機器人點餐服務，這種新的人工智慧軟體被稱為「推薦訂購」(Recommended Ordering)，能夠預測餐廳每周應該採購多少食材。

根據百勝集團財務長官特納（Chris Turner）的說法，這個新系統除了可以降低成本，也將有助大大減少食物浪費。他說，這使得管理階層和團隊成員的日常運作更加順暢。

2. Panera麵包

Panera在紐約州北部的兩個門市測試人工智慧的得來速服務。取自Panera網站

以美味的湯和三明治聞名的Panera連鎖餐廳正在試驗一些令人振奮的新技術。

去年秋天，Panera開始在紐約州北部的兩個門市測試人工智慧的得來速服務。由新創公司OpenCity開發的Tori機器人，可將訂單複述給客戶，確保一切正確無誤。媒體網站Insider的一篇評論將人工智慧點餐體驗評為「愉快和高效率」，儘管Tori會將客人點的「黑咖啡」誤為「深烘焙咖啡」。

今年3月，Panera開始在聖路易(St. Louis)的兩家餐廳測試亞馬遜新的「手掌支付技術」(palm-scanning-technology)。錢包忘記帶出門了？只要刷一下手掌，就能付款並累積消費點數。

3. Wingstop

雞翅連鎖店Wingstop正測試語音對話機器人，在多個州的特定門市透過電話接受顧客訂單。取自Wingstop網站

雞翅連鎖店Wingstop正與軟體公司ConverseNow合作，測試語音對話機器人，在多個州的特定門市透過電話接受顧客訂單。這些「虛擬點餐助理」會說英語或西班牙語，還會根據客戶訂單提出建議，甚至能同時接聽多個電話，提升客戶體驗，並讓員工可以空出來做其他的工作。

長期而言，Wingstop希望將交易百分之百數位化。2022年第四季，由數位科技所服務的銷售占該店總銷售額的63.2%。

4. 達美樂(Domino's)

達美樂一直在嘗試將送貨服務自動化，去年達美樂在德國柏林周圍測試了一支送貨機器人車隊。取自Domino's網站

Wingstop不是餐飲機器人公司ConverseNow唯一的快餐店客戶，大型披薩連鎖店達美樂，才是他們合作數年之久的主力客戶；該公司的語音機器人已經在達美樂餐廳的數百家分店上線。

達美樂也一直在嘗試將送貨服務自動化。去年春天，達美樂在德國柏林周圍測試了一支送貨機器人車隊。這些送餐機器人裝設了許多攝影機和四個感測器，使它們能夠根據街上發生的情況調整速度或停下來。軟體公司Teraki開發的這些送貨機器人，靠著人工智慧感測資料處理演算法，以及一些用於汽車自動駕駛的相同技術。

5. Checkers和Rally's

Checkers目前已有近300家分店採用了語音機器人服務。取自Checkers網站

Checkers得來速餐廳是一家老牌的速食連鎖店，根據不同的國家有另一個不同的名字Rally’s，他們對人工智慧並不陌生。作為首批採用點餐機器人的大型速食連鎖店之一，目前已有近300家Checkers分店採用了語音機器人服務。

去年，Checkers宣佈與Valyant AI合作，將Valyant的對話式人工智慧平臺Holly引進全美各地加盟店。Holly利用「深度神經網絡」(deep neural networks)，在顧客下訂單時以「非結構式」(unstructured)對話與他們互動。Holly的作業系統甚至可以根據新的客戶互動，不斷學習、進步。