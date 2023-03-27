溫度是關鍵 半熟鮭魚比生的更危險

鮭魚。圖：pexels

很少人不愛鮭魚，生魚片、烤鮭魚下巴、煎脆皮鮭魚排、鮭魚沙拉、燻鮭魚、鮭魚捲......鮭魚的吃法繁多，既然可以生吃，是不是無論如何料理都OK？

沒錯，生吃熟吃都可，就不可半生不熟吃。為什麼？

關鍵在於溫度。最好了解哪種溫度導致鮭魚半生不熟，為安全計，應予避免的道理。

首先，來看看為甚麼儲存得當的鮭魚，可以放心生食。一般從市場買到或在餐廳點到的鮭魚，都經過急速冷凍，最理想的冷凍溫度是華氏負31度（-35℃）以下，或一直維持在-20℉（-29℃）以下，寄生蟲都已殺死，病原體也無法孳生。

如果要熟食，則只要溫度超過145℉（62.8℃），就可放心食用，因為魚肉經過這個溫度的烹調，就像超低溫 冷凍一樣，可以殺死細菌和病原體。

會出問題的溫度是40-140℉之間，也就是4.44-60℃的範圍，病菌細菌最容易孳生繁衍，換句話說，沒煮熟的鮭魚，既不是生魚片又沒加熱到安全殺菌的溫度，感染細菌或病毒的風險最高，當然不宜下肚。

至於如何確定買來的鮭魚絕對安全無虞？任何海鮮都有遭到汙染的風險，特別是打算生吃的話，請記住兩個原則：越新鮮的越可放心，從自己信得過的商店或魚販購買。

專家通常建議買養殖的鮭魚，因為野生鮭魚帶菌的風險較高。買的時候，先確認一下是否經過急速冷凍，譬如，是否貼有｢生魚片級」、「壽司級」、「適合生食」等標記，雖然這些標記不等於法律保障，至少表示賣家認為生吃很安全。

最後，教你一手辨別魚肉新不新鮮的方法：肉質是否堅韌？摸起來有沒有彈性？聞起來是不是有股自然鮮味，不是太過腥的味道？如果魚肉變得軟趴趴黏答答，顏色轉灰，還是別下肚為妙。