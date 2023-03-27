我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

九二共識就是中華民國？朱立倫：沒有這樣的論述

稅務政策研究中心：拜登預算提案對低收入族群有利

溫度是關鍵 半熟鮭魚比生的更危險

記者張聲肇/即時報導
鮭魚。圖：pexels
鮭魚。圖：pexels

很少人不愛鮭魚，生魚片、烤鮭魚下巴、煎脆皮鮭魚排、鮭魚沙拉、燻鮭魚、鮭魚捲......鮭魚的吃法繁多，既然可以生吃，是不是無論如何料理都OK？

沒錯，生吃熟吃都可，就不可半生不熟吃。為什麼？

關鍵在於溫度。最好了解哪種溫度導致鮭魚半生不熟，為安全計，應予避免的道理。

首先，來看看為甚麼儲存得當的鮭魚，可以放心生食。一般從市場買到或在餐廳點到的鮭魚，都經過急速冷凍，最理想的冷凍溫度是華氏負31度（-35℃）以下，或一直維持在-20℉（-29℃）以下，寄生蟲都已殺死，病原體也無法孳生。

如果要熟食，則只要溫度超過145℉（62.8℃），就可放心食用，因為魚肉經過這個溫度的烹調，就像超低溫冷凍一樣，可以殺死細菌和病原體。

會出問題的溫度是40-140℉之間，也就是4.44-60℃的範圍，病菌細菌最容易孳生繁衍，換句話說，沒煮熟的鮭魚，既不是生魚片又沒加熱到安全殺菌的溫度，感染細菌或病毒的風險最高，當然不宜下肚。

至於如何確定買來的鮭魚絕對安全無虞？任何海鮮都有遭到汙染的風險，特別是打算生吃的話，請記住兩個原則：越新鮮的越可放心，從自己信得過的商店或魚販購買。

專家通常建議買養殖的鮭魚，因為野生鮭魚帶菌的風險較高。買的時候，先確認一下是否經過急速冷凍，譬如，是否貼有｢生魚片級」、「壽司級」、「適合生食」等標記，雖然這些標記不等於法律保障，至少表示賣家認為生吃很安全。

最後，教你一手辨別魚肉新不新鮮的方法：肉質是否堅韌？摸起來有沒有彈性？聞起來是不是有股自然鮮味，不是太過腥的味道？如果魚肉變得軟趴趴黏答答，顏色轉灰，還是別下肚為妙。

低溫

上一則

清除地毯污漬、異味 家事專家傳授5妙招

延伸閱讀

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
矽谷華人工程師 講華工與美西鮭魚罐頭業奮鬥史

矽谷華人工程師 講華工與美西鮭魚罐頭業奮鬥史
華人工程師講歷史 華工與美西鮭魚罐頭工業

華人工程師講歷史 華工與美西鮭魚罐頭工業

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30
在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。取自Shutterstock

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

2023-03-20 11:15
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師