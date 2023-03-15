經典餐升級、名人聯名餐…麥當勞大動作拓展業務

速食龍頭麥當勞2023年將積極展店、改良菜單、導入數位系統、減塑等七大變革，準備大展身手，進一步拓展業務。Getty Images

全球餐飲業歷經過去三年疫情 的低潮，速食龍頭麥當勞 (McDonald's)2023年包括積極展店、改良菜單、導入數位系統、減塑等七大變革，準備大展身手，進一步拓展業務。

麥當勞全球設計和餐廳開發高級總監卡莫納(Max Carmona)表示「隨著客戶需求不斷變化，我們必須全力開發新策略，以便為顧客提供更快速、更輕鬆的服務。」

一、McD加速展店：2022年McD國內營業額和2021年同期相比，增長10%以上，全年增長將近6%，因此麥當勞總裁兼執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)一月底宣布，除了既有400家McD分店外，要全面加速展店，並計畫在全球設立1900家McD分店。

二、經典餐升級：麥當勞針對雞肉漢堡進行升級改良，推出兩款新口味：Bacon Ranch McCrispy與Bacon Ranch Deluxe McCrispy，自3月13日起正式銷售。

三、導入得來速機器人服務：隨著人工智慧(AI )技術日新月異，麥當勞引進AI語音機器人點餐服務，目前已經在部分得來速分店測試，由於仍處測試階段，機器人服務出現不少搞笑意外的影片，成為抖音(Tik Tok)熱門話題。

四、名人聯名餐：麥當勞於2020年與繞舌歌手崔維斯·史考特(Travis Scott)合作推出1992年麥克·喬丹(Michael Jordan)套餐，也是麥當勞第二份名人聯名套餐，由於大受消費者青睞，最近又以歌壇情侶「Cardi B和Offset約會之夜」為主題，推出情人節套餐。

五、減少塑料餐具：為了減少一次性吸管使用，麥當勞測試一款無吸管杯蓋，付有拉條保持蓋子緊閉，防止飲料溢出：「新杯蓋有助於優化包裝，並減少塑料垃圾。」除了減少使用塑料，未來還打算逐步淘汰塑料贈品玩具。

六、數位點餐面板：麥當勞計畫在全球得來速分店全面導入數位點餐系統，於2022年底選定德州福和市(Fort Worth)做為測試地，以期加速點餐服務流程。疫情前得來速營運居McD訂餐70%，疫情後更增加至90%。

七、麥當勞甜甜圈：除了經典甜點蘋果派，麥當勞與甜甜圈龍頭Krispy Kreme合作推出甜甜圈，到目前為止，銷售成績令人滿意。