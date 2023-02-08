隔夜牛排重新加熱 掌握技巧可以依然多汁可口

重新將牛排加熱，需要一點耐心和信心，但只要方法得當，隔夜的牛排依然可以像剛從煎鍋裡端出來的一樣多汁可口。取自pexels

在家中自己煎牛排時，費些心思便可將牛排烹煮至完美的溫度，表面並可煎出略帶烤焦的效果，美味其實不輸外面的牛排館；但吃不完的牛排，隔天要重新加熱時，味道可能就變樣了，不小心還會變成一塊堅硬、無味的「橡膠」。

美食 專家表示，重新將牛排加熱，需要一點耐心和信心，但只要方法得當，隔夜的牛排依然可以像剛從煎鍋裡端出來的一樣多汁可口。

如何用烤箱重新加熱牛排

1. 讓牛排保持多汁的一個好方法是先在烤箱中慢慢加熱，然後再用爐火加熱。將烤箱預熱至275°，並將金屬冷卻架放在大烤盤上。將牛排放在金屬架上烤，可以讓熱空氣包圍整塊牛排，讓受熱更加均勻。

2. 放在烤箱內的金屬架上的牛排，加熱至內部溫度達到110°。這大約需要20到30分鐘，具體時間視牛排的厚度而定。

3. 接著，在平底鍋中倒入一湯匙橄欖油，用中大火加熱。放入牛排，每面煎約1分鐘。將牛排加熱到大約130°或半熟。如果喜歡熟一點的牛排，可繼續翻動。

如何用爐火重新加熱牛排

1. 如果不想使用烤箱，可以直接在爐灶上重新加熱。這種方法更快，但在過程中需要更小心地照看牛排。

2. 在平底鍋中用中火將一湯匙橄欖油加熱。放入牛排，每分鐘翻轉一次，直到達到想要的熟度。如果要達到四分熟(medium-rare)狀態，應只需要2到3分鐘。