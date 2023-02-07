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怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
紅龍蝦餐廳以供應價格實惠的海鮮而聞名。取自Shutterstock
紅龍蝦餐廳以供應價格實惠的海鮮而聞名。取自Shutterstock

想到高貴食物時，會想到哪些？或許是菲力牛排，也可能是松露和魚子醬，當然還有龍蝦。在提到高貴食物時，相信沒有人會忘記這個多汁但價昂的海鮮，但是當有人想以實惠的價格吃到龍蝦時，紅龍蝦(Red Lobster)餐廳可能是首選。

龍蝦通常價格不菲，身為一個以龍蝦為命名的餐廳，又供應著相當數量的海鮮，紅龍蝦餐廳卻以價格實惠而聞名，更不用說還經常舉辦海鮮折扣促銷活動，包括正在進行的「龍蝦嘉年華」(Lobster Fest)。

儘管餐廳因經營不善而關門的消息時有所聞，但紅龍蝦餐廳以廉價海鮮的商業模式顯然仍有利可圖，儘管業績尚未恢復到疫情流行前的水準，該餐廳的營業額在過去五年來一直維持穩定。以下是紅龍蝦餐廳能夠讓普羅大眾消分得起、供應低價海鮮的秘訣。

食材大量採購

據美食網站Mashed引用的消息來源稱，紅龍蝦之所以能將餐點價格保持在如此低的水準，是因為一次採購了大量的海鮮。透過大量訂購來對700多家紅龍蝦分店派送海鮮，該連鎖餐飲可以和賣家討價還價，並將省下來的錢讓利給顧客。

紅龍蝦餐廳盡可能仰賴現成食物，盡可能少從頭開始準備和烹煮。取自Shutterst...
紅龍蝦餐廳盡可能仰賴現成食物，盡可能少從頭開始準備和烹煮。取自Shutterstock

許多食物是在工廠準備並冷凍保存

根據一位前紅龍蝦廚師的說法，該連鎖餐廳盡可能仰賴現成食物，盡可能少從頭開始準備和烹煮。她說，可以告訴消費者的是，他們在食材送來時會把它冷凍起來，需要的時候再油炸。有一道開胃菜，蝦在油炸之前被放進加了啤酒的麵糊裡，在客人點餐後再將它油炸。

紅龍蝦並沒有掩飾它主要使用冷凍海鮮的事實。在網站上Q&A的問題解答中，該店表示，雖然一些海鮮可以新鮮地從水裡運送到餐廳，並且從未冷凍過，但其他海鮮會在漁船或在碼頭上立即冷凍，以保持最好的品質和鮮度。正是因為他們的一些海鮮是在捕獲時便進行速凍，所以可以全年供應最優質的海鮮。

無限蝦促銷活動

當然，無限蝦(Endless Shrimp)促銷活動，對消費者來說像是穩贏不輸的交易，以一道主菜的價格可以吃到所有的蝦；但事實上，紅龍蝦以低價從全球許多地方進貨，以至於食客吃再多也無損餐廳的利潤。「無限蝦」活動是讓顧客上門消費更高利潤餐飲（例如雞尾酒）的好方法。

紅龍蝦充分適應了疫情期間餐飲服務的新發展—外帶、外送。透過這項商業模式，讓該餐飲...
紅龍蝦充分適應了疫情期間餐飲服務的新發展—外帶、外送。透過這項商業模式，讓該餐飲連鎖店保持了低價格、高利潤。取自Red Lobster網站

拓展餐廳外帶業務

紅龍蝦充分適應了疫情期間餐飲服務的新發展—外帶、外送。根據該連鎖店的網頁說明，所有紅龍蝦餐廳都提供外帶服務，依各地點位置提供取貨、路邊取貨、送貨和餐飲服務。透過這項商業模式，讓該餐飲連鎖店保持了低價格、高利潤。

由大型股權公司控股

「財富」雜誌曾報導，紅龍蝦是由總部位於美國的大型私募股權公司Golden Gate Capital所有，而泰國Thai Union Group在2016年投資5.75億美元，持有少數股權。由於這些巨額資金，讓紅龍蝦可以保持低價並保持客流量。

並非所有的「龍蝦」都是龍蝦

根據Inside Edition調查，許多紅龍蝦餐廳習慣在許多菜餚中使用未申報、更便宜的龍蝦替代品。例如，在龍蝦濃湯等餐點中，會使用更便宜的海螯蝦(langostino)的肉來代替。

紅龍蝦有在其網站上說明，在菜餚中使用了幾種不同的龍蝦，包括緬因龍蝦(Maine Lobster)、岩龍蝦(rock lobster)、挪威龍蝦(挪威海螯蝦)、海螯蝦等。後三種龍蝦雖與龍蝦類似，但與價格較高的緬因龍蝦不同，主要都是冷凍後供餐廳使用。

紅龍蝦餐廳幾乎所有海鮮都是冷凍的。取自Shutterstock
紅龍蝦餐廳幾乎所有海鮮都是冷凍的。取自Shutterstock

幾乎所有海鮮都是冷凍的

在紅龍蝦吃的蝦、蟹或魚，可能在食客坐下來吃它們之前已經死了很長時間了。 真正的緬因龍蝦在餐廳裡是保持鮮活的，但幾乎所有其他海鮮，包括用於龍蝦尾這道菜的龍蝦，還有上面提到的那幾種龍蝦都是冷凍的，沒有新鮮貨。

嚴格控管食品採購

雖然紅龍蝦大多數海鮮是冷凍的，但是至少消費者知道它們從哪裡來。根據其官網透露，紅龍蝦致力於可追溯、永續和負責任的採購。通過監控供應鏈的每一步驟，餐廳可以控制成本，或者至少可以預測成本，並維持採購預算穩定，這意味著菜單上穩定的餐飲價格。

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