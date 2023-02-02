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Dunkin'春季限定 新冷萃飲料、點心受期待

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
連鎖速食餐廳Dunkin'已經計畫推出一系列新菜單，來迎接陽光明媚的春天。取自Shutterstock
連鎖速食餐廳Dunkin'已經計畫推出一系列新菜單，來迎接陽光明媚的春天。取自Shutterstock

儘管冬天還未離去、地面上仍有積雪，但連鎖速食餐廳Dunkin'已經計畫推出一系列新菜單，來迎接陽光明媚的春天。日前，這些餐點連同飲料和早餐的相關細節已在TikTok和Reddit上披露。

據稱，新的2023年春季菜單將於2月22日推出，並持續到4月25日。此外，一些令人期待的新點心和飲料將首次進駐，包括獨特的早餐和美味的冷萃飲料。 而且，雖然一些原有的季節性商品仍會短暫地出現，但也不排除會添加到長期的Dunkin'菜單中。

關於新菜單內容，Reddit最近的一篇貼文便分享了Dunkin'計畫推出一款新的焦糖巧克力冷萃飲料(Caramel Chocolate Cold Brew)，由焦糖巧克力糖漿製成，上面撒上巧克力奶泡和可可焦糖糖碎片。此外，Dunkin'會員將有機會獲得一種特殊口味：愛爾蘭鮮奶油(Irish Creme Swirl)，可添加到冰或熱的咖啡飲品中。

春季菜單還包括鹹味與甜的點心，該連鎖店的全新早餐玉米捲餅將是令人期待的新成員。每份玉米捲餅都配有炒蛋、甜玉米、白切達乾酪，以及可選擇的檸檬奶油培根碎片。對於那些喜歡以甜蜜早餐開始一天的人來說，有新的撒上奶油起司糖霜的胡蘿蔔蛋糕可供選擇。

據TikTok內部人士和Dunkin'員工Captain Dunkin (@fazatdunkin)透露，芒果鳳梨飲料也將回歸，並永久成為菜單的一部分，這對錯過2022年夏季首次亮相的芒果鳳梨飲料的粉絲來說，這是個大好消息。芒果鳳梨飲料的推出日期將稍晚於春季新菜單，Captain Dunkin說，將於3月22日取代桃子百香果飲料。

雖然春季新菜單內容令人期待，但這只是Dunkin'的下一步而不是全部。據一份新聞稿指稱，該品牌從2月1日起推出情人節限定的經典商品Cocoa Mocha Signature Latte和Strawberry Dragonfruit Dunkin' Refresher，和它們一同亮相的還有首款會員專屬飲品Brownie Batter Signature Latte。

另外兩款甜甜圈也將加入浪漫情人節行列，包括Dunkin粉絲最喜歡的心形甜甜圈，以及Cupid's Choice Donut將首次推出。

Dunkin' Donuts兩款甜甜圈也將加入浪漫情人節行列。取自Dunkin'...
Dunkin' Donuts兩款甜甜圈也將加入浪漫情人節行列。取自Dunkin' Donuts網站

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