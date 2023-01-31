健怡可樂vs零卡可樂 差別在哪裡？

零卡可樂於2005年推出，與一般可樂味道相同但不含糖，最近改名為「零糖可樂」。取自pexels

許多人都曾有個疑問，零卡可樂(Coke Zero)與健怡可樂(Diet Coke)究竟有何差別？

兩者都是可口可樂 (Coca-Cola)推出的產品。健怡可樂於1982年推出，這款可樂的甜味以無卡路里的糖精取代糖，其受歡迎程度時有起伏，儘管受到前總統川普的喜愛，健怡可樂已經多年不受消費者青睞。

零卡可樂於2005年推出，與一般可樂味道相同但不含糖，最近改名為「零糖可樂」(Coca-Cola Zero Sugar)，這款可樂頗具人氣，相繼推出無咖啡 因、櫻桃、香草、櫻桃香草等風味，遠勝過健怡可樂，不過兩款可樂皆是標榜零卡路里的商品，那麼具體差異到底是什麼？

不同的味道和成分

健怡可樂與零糖可樂的成分稍有不同，可能是導致兩者風味不同的原因。兩款可樂均含有40毫克鈉，零糖可樂還含有60毫克的鉀。

大部分的成分都一樣，不過健怡可樂是由檸檬酸(citric acid)製成，零糖可樂含有檸檬酸鉀(potassium citrate)和乙醯磺胺酸鉀(acesulfame potassium)，若以化學成分方面來看，兩者其實是非常相似的飲料。

值得注意的是，若喝太多含檸檬酸的健怡可樂可能有損害牙齒琺瑯質的風險，零糖可樂的成分表則較為神秘，檸檬酸鉀用來添加酸味及調節酸度，乙醯磺胺酸鉀是一種人工甜味劑，可能影響體重、新陳代謝、血糖 ，雖然缺乏有力證據，但健康專家對此抱持懷疑。

至於味道方面，2022年 Deseret News的一項評測得出結論： 健怡可樂味道較苦，零糖可樂嘗起來與一般可樂較接近。