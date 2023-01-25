Trader Joe 's年度顧客最愛名單出爐 這些都吃過了嗎

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」名單23日出爐。取自Trader Joe's網站

Trader Joe’s第14屆「年度客戶票選獎」(Annual Customer Choice Awards)的投票結果出爐，此次共有1萬8千名消費者填寫問卷，在9個產品類別中選出五款最受歡迎的產品。這份顧客最愛產品榜單於23日(周一)揭曉，為給予新商品更多的展示機會，今年榜單取消了曾連續多年獲獎的5款產品。

整體類：冠軍為辣椒青檸味玉米捲

Trader Joe 's辣椒青檸味玉米捲（Chili & Lime Flavored Rolled Corn Tortilla Chips）是由玉米做成的零食，將玉米薄片卷起，炸成酥脆的口感，再撒上大量的辣椒、青檸調味料。

整體類前五名產品還有：TJ薯餅(TJ's Hashbrowns)、清蒸雞湯小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings）；芝麻調味料（Everything but the Bagel Sesame Seasoning Blend）；巧克力可頌（4 Chocolate Croissants）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」整體類前五名產品。取自Trader Joe's網站

飲料類：冠軍為氣泡蜜脆蘋果 汁

氣泡蜜脆蘋果汁（Sparkling Honeycrisp Apple Juice Beverage）是一款季節性飲料，由100%蜜脆蘋果汁、水和氣泡三種成分組成。

飲料類前五名產品還有：薑汁啤酒(Triple Ginger Brew)、桃汁氣泡紅茶（Sparkling Peach Black Tea with Peach Juice）、紅莓薑汁汽水(Sparkling Cranberry & Ginger Beverage)、非乳製品紅糖燕麥奶精（Non-Dairy Brown Sugar Oat Creamer）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」飲料類前五名產品。取自Trader Joe's網站

乳酪類：冠軍為切達乾酪配焦糖洋蔥

Trader Joe 's切達乾酪配焦糖洋蔥（Cheddar with Caramelized Onions）是由英國一家老牌農莊供應，將當地放牧的乳牛生產的濃郁奶油牛奶製成濃郁的英式農場切達乳酪，然後將其與洋蔥醬混合，散發出令人難忘的香甜可口味道。

乳酪類前五名產品還有：西拉浸泡托斯卡尼（Syrah Soaked Toscano）、烤檸檬瑞可塔（Baked Lemon Ricotta）；藍莓香草山羊奶酪（Blueberry & Vanilla Chèvre）；布利奶酪（Brie）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」乳酪類前五名產品。取自Trader Joe's網站

主菜類：冠軍為奶油雞配印度 香米

奶油雞配印度香米（Butter Chicken with Basmati Rice）為正宗印度風味，嫩雞肉塊以令人垂涎欲滴的咖哩調味，配上碎番茄、洋蔥、大蒜、生薑，混合著奶油香味，佐以印度香米，讓人回味無窮。

主菜類前五名產品還有：馬薩拉雞肉（Chicken Tikka Masala）；宮保雞丁（Kung Pao Chicken）；奶油南瓜起司義大利麵（Butternut Squash Mac & Cheese）；照燒雞（BBQ Teriyaki Chicken）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」主菜類前五名產品。取自Trader Joe's網站

家居類：冠軍為香氛蠟燭

香氛蠟燭（Scented Candles）是由不含對羥基苯甲酸酯的大豆蠟混合製成，充滿甜美香氣，裝在方便攜帶的錫罐中，無鉛棉芯可燃燒長達20小時。季節性香味包括：牡丹花、雪松香脂、蜜脆蘋果、香草南瓜等。

家居類前五名產品還有：每日臉部防曬霜（Daily Facial Sunscreen）、超保濕護手霜（Ultra-Moisturizng Hand Cream）、茶樹洗髮精和護髮素（Tea Tree Tingle Shampoo & Conditioner）、乳木果油椰子油髮膜（Shea Butter & Coconut Oil Hair Mask）。

水果類：冠軍為香蕉

Trader Joe’s香蕉因品質穩定和價格而備受喜愛。有機香蕉售價僅為25美分。

水果類前五名產品還有：小酪梨（Teeny Tiny Avocados）、蜜脆蘋果（Honeycrisp Apples）、抱子甘藍（Brussels Sprouts）、多種顏色的有機胡蘿蔔（Organic Carrots of Many Colors）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」水果類前五名產品。取自Trader Joe's網站

零食類：冠均為辣椒青檸味玉米薄餅

零食類前五名產品還有：有機Elote玉米片（Organic Elote Corn Chip Dippers）、有機玉米片（Organic Corn Chip Dippers）、世界上最蓬鬆的白切達玉米泡芙（World's Puffiest White Cheddar Corn Puffs）、鬆脆卷（Crunchy Curls）。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」零食類前五名產品。取自Trader Joe's網站

糖果/甜點類：冠軍為Hold the Cone!迷你霜淇淋甜筒

迷你霜淇淋甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones）體積不大，但品嚐起來其樂無窮。每個鬆脆的蛋筒都有光滑的巧克力內襯和奶油塗層。

糖果/甜點類前五名產品還有：丹麥聖誕老人（Danish Kringle）、Sublime霜淇淋三明治（Sublime Ice Cream Sandwiches）、巧克力熔岩蛋糕（Chocolate Lava Cakes）、布魯奇(Brookie)。

Trader Joe's第14屆「年度客戶票選獎」糖果/甜點類前五名產品。取自Trader Joe's網站

素食類：羽衣甘藍腰果香蒜醬

素食羽衣甘藍、腰果和羅勒香蒜醬（Kale & Cashew Pesto）是一種奶油狀的綠色調味品，主要由羽衣甘藍和腰果製成，而檸檬汁與大蒜的巧妙平衡，保留了大蒜獨特香味。

素食類前五名產品還有：蔬菜炒飯（Vegetable Fried Rice）、Beefless烤肉（Beefless Bulgogi）、印度乳酪（Palak Paneer）、花椰菜麵疙瘩（Cauliflower Gnocchi）。