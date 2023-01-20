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橘子皮也能吃？她分享家傳配菜食譜 網友大開眼界

聯合新聞網
一名網友分享從小吃到的橘子皮料理食譜。 (示意圖／ingimage)
一名網友分享從小吃到的橘子皮料理食譜。 (示意圖／ingimage)

通常吃水果都是吃果肉，不太會有人連皮一起吃，不過有一名女網友就透露從小因為家中條件不好，媽媽特別用橘子皮做出一道料理給家人吃，她也把這道料理的方法分享給大家，讓不少人都大開眼界。

這名女網友在臉書「家常菜」貼文表示，從小媽媽就會做這道菜給他們吃，因為家境不太好，於是媽媽想出用橘子皮來做料理，果肉吃完後，橘子皮也不會浪費。

她透露料理方式，首先先將橘子皮洗乾淨切成細丁，然後加辣粉、糖、少許鹽、香菜拌一拌，就是一道很下飯的小菜，不論是配粥或配飯，都能吃好幾碗，「你們可以試一試，也許會愛上」。

貼文讓不少人相當好奇，「好特別哦！感覺很開胃」、「我吃過，老闆娘是客家人，食材料理100%利用，而且很美味，驚嘆」、「很特別，原來還能有鹹的吃法」、「很特別的食物」、「聽說柑橘皮很棒，超強的抗氧化劑，謝謝推薦食譜」、「營養學課程有提到水果的皮很營養，比果肉還營養」。

也有老饕分享其它作法，「切絲感覺好一點...柚子皮切絲也可以醃製成涼拌菜或甜品」、「橘子皮其實很好吃，我煮橘子果醬時會切細絲跟果汁一起熬煮，不過白色的囊皮要去除乾淨，不然會苦」、「曬乾做陳皮，止咳化痰」、「我是切絲和薑絲一起炒肉絲」。

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