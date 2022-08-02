波洛西致詞全文：希望台灣在全世界能受到肯定

聯邦眾院議長波洛西美東時間2日晚間（台北時間3日上午）拜會立法院。（取自國會頻道）

聯邦眾院 議長波洛西 美東時間2日晚間（台北時間3日上午）拜會立法院。她在致詞時表示，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫 方面更是突出，「我們非常讚賞台灣在這方面有這麼多出色表現」，希望台灣在全世界能受到肯定，也期待未來美台能在相關領域繼續合作。

波洛西指出，非常感謝立法院副院長蔡其昌的熱忱歡迎，很榮幸能和同事一起來到這裡，也感謝剛才的溢美之詞，尤其包括對美國國會的讚美，美對台許多法案推動都是來自於兩黨的大力支持，「你說我是台灣的朋友，我覺得對我來說是很大讚美」，但其實她是代表所有同事一起接受這項殊榮。

波洛西說，當美國國會議員到海外出訪通常有三目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全，二是經濟，希望將繁榮拓及全世界，第三則是關於治理。

波洛西表示，蔡其昌剛才提到美國通過許多支持人權的法案，背後有許多是今天在座同事一同協助促成，包括眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY），他是人權方面的倡導領袖，尤其剛提到好幾條法案，背後都有他推動的力量。

波洛西說，美國國會許多人權相關法案是跨黨派的，希望未來美台國會之間能有更多往來交流，這也是美國總統拜登提出印太相關戰略之後，他們也大力支持的具體行動。

波洛西說，米克斯對人權法案背後有許多著力及大力倡議，他所做的一切反映美國對台灣人民友誼與對和平的支持，在座的退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA），他也深刻了解世界各地和平以及避免衝突的價值，因此她要特別讚賞他在世界各國對退伍軍人方面各種福利支持。

針對蔡其昌提到美國通過的晶片法案，波洛西說，在座議員都有共同的貢獻，這個法案是很好的機會，讓美國台灣雙方在經濟領域上共同合作，背後最重要推手之一就是歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene, D-WA），她之前在微軟和私部門工作，相信待會交流可與在座分享。

波洛西表示，當安全與經濟要連結時，就和伊利諾州議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）相關，他是情報委員會的成員，所負責領域是將晶片與國安及其他領域共同結合。

波洛西說，如果是所有議題都要連結在一起，包括安全、外交、經濟領域，紐澤西州議員金安迪（Andy Kim, D-NJ）就能扮演重要角色，他不但是外委會、軍委會成員，之前也曾在國務院工作擔任外交官，他可以教我們在外交禮儀及辭令上表現得更出色。

波洛西說，透過剛才介紹，今天訪團是非常有能力及有份量的，不論在經濟、安全及戰略思考議題，都能分享寶貴目的，今天來的另一目的，也是要傾聽各位意見多多學習。

波洛西表示，在治理方面，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多方面都有非常領先的成就，包括防疫方面更是突出，防疫不只是公衛，同時也是國安、經濟及治理議題，他們非常讚賞台灣在這方面有這麼多出色表現，期待未來能在相關領域繼續合作，也要感謝美國在台協會處長孫曉雅的各種貢獻，她是非常有能力也卓越領導者，「非常驕傲她代表美國政府在台灣為我們行事。」

波洛西說，接下來期待雙方能互相交流，以更加了解有什麼地方合作，並傾聽意見向各位學習，包括氣候變遷、也學習台灣出色的防疫成就，以及尊重人權，感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界能受到肯定，感謝蔡其昌的美言及熱忱歡迎。

提到天安門議題，波洛西說，30年前他們到天安門時，是以跨黨派身分前往，當時除了要表達對人權支持，還要表達對中國不公平的貿易做法表示抗議，這也是國安議題，當時中共強迫許多企業進行技術轉移，轉移到流氓國家或讓人有所疑慮的國家，國家、經濟、治理都是息息相關的。