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波洛西訪台 余茂春：傳達台灣人民非孤軍奮戰

中央社╱華盛頓2日專電
余茂春。（本報檔案照）
余茂春。（本報檔案照）

眾院議長波洛西2至3日訪問台灣，前美國國務院中國政策智囊余茂春分析指出，波洛西此次訪台，是要傳達台灣人民非孤軍奮戰，面對自由敵人威脅，世上民主政體為命運共同體。

波洛西（Nancy Pelosi）搭乘美國行政專機於台灣時間2日晚間飛抵松山機場，今天一早計劃拜會立法院，並將與總統蔡英文會晤。

波洛西是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的美國眾議院議長，也是層級最高的美國政要。眾議院議長是美國政府第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。

余茂春今天接受中央社記者訪問，分析波洛西訪台的意義。他表示，美台關係從先前主要圍繞主權議題，轉移到威權與民主之爭。波洛西為美國最典型民主機構領袖，而台灣是亞洲最蓬勃民主、最具代表性的自由象徵，她造訪台灣特別能凸顯兩岸緊張關係的本質，亦即中共威權與世上民主政體的大對決。

余茂春說：「她（波洛西）要傳遞的訊號，就是台灣人民非孤軍奮戰。在自由敵人威脅面前，世上民主政體是命運共同體。」

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）1日警告，北京可能會以軍事挑釁或打破歷史常態的行動來回應波洛西訪台，包括向台海發射飛彈，也可能在經濟、外交上有所行動。

中國海關總署昨天無預警宣布，暫停進口包含乖乖、義美等超過100多家台灣食品廠產品；中共解放軍也預定於當地時間4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

至於他個人認為北京會如何回應，余茂春僅淡淡地說，中國威脅通常都是害到自己（self-destructive）。

余茂春先前擔任以挺台抗中立場著稱、前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問，今年3月曾隨卸任後的蓬佩奧共同訪台；余茂春目前為華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）中國中心主任。

美國軍事專家、華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）則認為，波洛西訪台是朝正確方向踏出重要的一步，美台須往正常外交關係邁進，目前官員訪問層級不足，應讓雙方最高層領袖對話，建立更深的信任及友誼。

面對中國誓言以強硬手段回應波洛西訪台，易思安表示，北京侵略性作為破壞整個區域、乃至全球的穩定，是時候認清中國正試圖根本性改變現狀，這違背他們當初對美國的承諾，讓美中三公報成歷史遺物，不再適用。

他說，不論北京採取何種軍事作為，只會讓自由世界人民更認清中國威脅，深化他們阻絕威權勢力蔓延的決心。

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