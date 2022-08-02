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白宮：美國不支持台灣獨立 但絕對支持波洛西訪台權利

波洛西華郵投書全文 解釋堅持訪台原因

波洛西抵台 中國五部門發聲明

記者陳政錄／北京報導
聯邦眾議院議長波洛西專機一降落台灣，中國五部門就陸續透過新華社發布已準備好的聲明回應。 歐新社
聯邦眾議院議長波洛西專機一降落台灣，中國五部門就陸續透過新華社發布已準備好的聲明回應。 歐新社

對於眾議院議長波洛西抵台，據統計，目前中國已有全國人大、全國政協、外交部、國台辦、國防部等五個部門在2日晚間發表聲明，這些聲明均強調一中原則，和台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，並呼籲美方恪守承諾，不向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

據新華社，中國全國人大常委會指出，任何阻撓中國完全統一和民族偉大復興的企圖註定失敗，並稱中國政府和人民已經並將繼續採取果斷、有力措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益，聲明還提及《反分裂國家法》。

中國全國政協外事委員會則表示，任何逆歷史潮流而動、企圖拿台灣問題做文章、危害中國主權和領土完整的錯誤行徑注定不會得逞，必將自食其果。

中國國防部發言人吳謙2日指出，中方對波洛西訪台強烈譴責、堅決反對，並指「中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制」，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

中國外交部表示，台灣問題純屬中國內政，其他任何國家都無權做台灣問題的裁判官，中方嚴正敦促美方，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

中國國台辦表示，波洛西訪台是「台美勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重」，並指任何謀獨行徑，都將在「中國人民反獨促統的強大力量下粉身碎骨」。

波洛西 國防部 一中原則

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