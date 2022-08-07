封面故事／扭轉主流負面看法 中餐地位要提升

舊金山知名中餐館「福祿壽」(Mandarin)，是美國正宗中國北方菜的起點。(本報檔案照)

爾灣加州大學（CUI）人文學院教授陳勇是研究亞洲食物的專家，出版過幾部關於美國中餐專著。他說，按照紐約餐飲博物館（Museum of Food and Drink）前幾年估計，美國一共有「近五萬家」中餐館 ，超過麥當勞、肯德基和漢堡王總合，居來自各國的諸多菜系之首。「遍及各地的中餐館，成為美國文化中最為耀眼的中華元素。」

陳勇認為，美國華人地位已提升，現在是提升中餐的時候了。（陳勇提供）

但是，過去兩年多的新冠疫情對美國餐飲業造成重大打擊，而中餐館乃首當其衝。他表示，其實早在新冠傳到美國前，許多中餐館的業績「斷崖式下滑」。而美國的反亞裔、排華思潮重新氾濫，使得中餐業雪上加霜。他指出，華人 在美國的地位決定中餐的發展水平。「中餐不是一個餐飲的問題，而涉及到華人整體地位的改變問題。」他指出，目前美國華人的地位已經提升，現在是提升中餐的時候了。

陳勇說，中餐業者和關注中餐的人士早就認識到了中餐所面臨的挑戰。這個挑戰不僅包括餐飲業之間的競爭、菜品定位等因素，而且也有族裔地位的因素。

他說，隨著數量日增的中餐館深入到各城鎮，美國消費者對中餐已經沒有了新奇感。「現在，美國人吃中餐也變得稀疏平常。」同時，其他族裔的餐飲，如韓餐、日餐、墨西哥菜，也日漸流行，成為餐飲市場上強有力的競爭者。

炒飯是最受美國顧客歡迎的中餐菜色之一。(本報檔案照)

廉價印象 有歷史淵源

中餐面臨的一個更重要挑戰是，如何走出美國社會對於中餐的定位。他說，長久以來，中餐在人們的心目中一直都是一種「廉價、便捷的餐飲」，與歐洲來的餐飲不能相比。的確，中餐是150多年前幾十萬華工來美修建鐵路帶來的。因此，中餐也與華人和中華文化的社會地位有著直接的關聯。

他指出，義大利菜在美國的發展歷史則是另外一種情況。義大利人大舉移民 始於19世紀末。義大利人在宗教、語言、族裔等諸多方面與傳統美國人有著很大不同，所以受到諸多歧視。加上義大利餐的用料和烹飪方式也不為美國人接受，故義餐長期受到排斥。「義裔人士從事餐飲業，也都只能賣為美國人所青睞的法國食物。」

但二戰以後，隨著義裔在美國社會地位的逐漸改善，這一狀況也開始轉變。他說，披薩（Pizza）成為美國人鍾愛的食物。2018年，有38位眾議員和四位參議員是義裔，還有兩位義裔入選為最高法院法官，義大利菜也已躋身於「佳餚」行列。在美國餐飲界，餐飲明星亦不乏意裔，如名廚巴塔利（Mario Batali）和食譜作家勞倫蒂斯（Jada De Laurentiis）。義裔美國人的成功，亦是義餐在美國餐飲業轉變為精緻餐飲的動力。

陳勇說，中國人早在19世紀上半葉就來到了美國，而大規模移民美洲始於19世紀中期的淘金熱。參與淘金的華工也把中餐帶到加州。舊金山是華人移民途中一個重要樞紐，也是華人的大本營。早在1849年，這裡就有四家華人餐館。

他指出，早年華人的經歷與中餐的發展有著密切關係。第一，他們到達加州不久，遭受到種族歧視。1854年，一位名叫霍爾（Hall）的白人，因殺害華人被判有罪，但是上訴到加州最高法院後，卻被宣判無罪。1882年，美國國會更是通過第一部排華法案，禁止華工來美，並禁止華人移民入籍。

第二，早年的華人多數是年輕單身男性。在1890年，美國華人中的男女比例達到27比1。因此，中國城（Chinatown）就成為華人的避難所。而中餐館裡熟悉的飯菜幫助他們紓解鄉愁。同時，中餐館也提供了與親友相聚的場所。

他說，由於美國人對華人的偏見和歧視，主流社會長久摒棄中餐。主流社會認為，中國城充滿污穢和各種病菌，中餐館到處都是老鼠。「這也是中餐長期不為人們所接受的一個重要原因。」

但是，在19世紀末和20世紀初，中餐卻在美國異軍突起。他指出，這主要是因為美國社會和經濟的轉變。當時美國正在工業化，吸引了大量的農業人口進入城市。勞力需求也使得來自東歐和南歐的移民數量急劇增加。城市化、人口增長以及經濟的起飛，改變了美國人的生活方式。「這些變化增加了對餐飲業的需求。」

他說，過去中餐館主要位於中國城之內，而推動中餐館走出中國城主要來自於美國社會和經濟的變遷。「中餐在美國的崛起，並不意味華人地位的提升，而是社會的需求。」華人被排除出礦業、製造業等行業，只能在洗衣和餐飲業求生，因為餐飲業勞動強度極大、社會地位低下，很少有白人願意為之。

陳勇說，美式中餐是指製作簡單的雜碎（chop suey）、炒麵和炒飯之類的家常飯菜。當時中餐館大多在各大都市，給城市人口提供了「便捷且便宜的餐飲服務」。

美式中餐的另一個特點在於它是一種商業化的以餐館為基礎的菜式，是美國第一個以大眾消費為目的的餐飲。「在這個層面上，美式中餐是美國轉變為消費社會過程中的產物。」但是，美國中餐在烹飪方法等方面，仍然保留著與中華飲食文化的緊密聯繫。

他說，美式中餐與在秘魯、東南亞等地的中餐不同，沒有與其他飲食傳統融合而演變成為一種全新的菜系。中餐館的營運也在供貨等諸多方面仰仗華人社區。例如，曾活躍於美國政壇的紐約著名僑領陳本昌先生，1958年來到美國後，就是美東中餐館的重要供貨商之一。

不過，美國主流社會從未徹底改變對於中餐的負面看法。他說，有關中餐不健康、不衛生的報導不時出現於主流媒體上。紐約市的中餐業十分發達。但到21世紀，當地媒體仍不斷報導說中餐館或中國菜餚裡有老鼠。

中國知名餐廳來美國開店，讓美國民眾品嘗到不一樣的中餐。(取自海底撈官網)

近10%華人 從事飲食業

他說，儘管如此，美國中餐給華人尤其是新移民提供寶貴的就業機會。「到今天，移民仍然是中餐業持續發展的一個重要源泉。」開餐館仍然是華人謀生的一個重要手段。根據百人會（Committee of 100）不久前所資助的一項研究發現，至少有近10%的華人就業於飲食業。

陳勇說，隨著中國經濟的起飛，中國中餐業發生了巨大變化。進入21世紀後，越來越多中餐企業把分店開到了美國。這些來自海外的中餐廳給美國的中餐業注入了新的活力，並提升了中餐在美國餐飲界的地位。「它們讓美國消費者能品嚐到不同於美式中餐的美味。」

他說，四川海底撈代表了火鍋在國內中餐的新趨勢。在2021年，海底撈被評為世界第九大餐廳品牌。此外，來自台灣和香港的中餐也紛紛登陸美國。「這些來之大洋彼岸的餐廳開始定位高端飲食，也給中餐改變以廉價、快捷的定位創造了機會。」

這些外來中餐包括本店位於台北的「鼎泰豐」及來自香港的「添好運」。這兩家餐館在台北和香港都獲得一顆米其林星（Michelin star）。而來自中國的「那家小館」（That Tavern），一開始就走「上層路線」。在典雅的中式裝潢中，它把以宮廷菜為主的北方菜呈現給美國顧客。2019年，米其林指南10年後重返南加州時，立即授予它一顆星。「這也是當時唯一獲得米其林星的中餐館。」

熊貓快餐證明中餐連鎖店也能成功，也表明中餐未來的發展有著多樣性。(Getty Images)

他說，熊貓快餐（Panda Express）證明中餐連鎖店也能成功，也表明中餐未來的發展有著多樣性。過去一段時間，中餐自助餐曾盛行全美。這些餐館以低廉價格提供中餐，令諸多中餐業者叫苦不迭。南加州中餐業者Joseph說，他絕不敢在中式自助餐館方圓五哩以內去開中餐飯店。

美國中餐館長期以家庭小本經營為主，使得中餐在營銷、產品開發等諸多市場運作上面受到很大限制。他指出，人們如何利用資本、市場開發、行業組織、名廚效益等機制，來推廣中餐，仍然是一個尚未解決的問題。他說，美國中餐如何發展，需要業者去探索。

美國版知乎網站（www.quora.com）刊出一個問題，為什麼中國菜在美國被認為是「廉價食品」，而高端中國菜卻有好幾種？引起許多美國人的跟帖。這些作者認為，因為美國大眾要買便宜的食物，這些中餐滿足了美國大眾的需求。

作者米勒（Matthew Miller）寫道：「好問題！我認為這是因為中國食品在美國的歷史。真正的中餐，有著驚人的多樣性、美味、辛辣、濃郁的風味，而在其他地區則口味更純正、香料更少等。中國移民來到美國很快發現，美國人往往喜歡一小部分口味：鹹、甜、粘稠的醬汁，因此他們改變了中餐以適應這種口味。」

人們並不富裕，他們想要便宜的、飽腹的食物。所以，中餐館老闆給了他們想要的東西：一種廉價的幼稚、愚蠢的中國菜。如果你走進美國大城市的唐人街，吃到真正為華人準備的中餐，你會發現它並不是你所說的「廉價食品」，和給美國人吃的大不相同。

一位自稱有創造力的藝術家（Inventive Artist）的作者說，關於中國菜、墨西哥菜、漢堡包、熱狗和許多其他食物，它們通常都非常實惠且易於找到，但也可能很昂貴，具體取決於提供美食的場所。「對我來說，這要歸功於華裔美國人和墨裔美國人，他們確實開了這麼多好餐館，提供美味又實惠的食物」。

作者珀利（Benjamin Black Perley）住在紐奧良。他表示，「也許是因為在主要城市之外，我們這裡幾乎所有的中餐館都是低端品種。」

日裔作者三輪正夫（Masao Miwa）的回答是：在美國，為什麼中餐一直被視為一種預算選擇？你當地的中餐館是一個預算選擇，當然有昂貴的選擇。不過，洛杉磯有十大最貴的中餐館。所以，一切都是相對的。美國人喜歡物美價廉的食物，有時包括中餐館。