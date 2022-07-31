稅務漫談／ 如何扣減醫療費用？

報稅可扣減的醫療費用項目複雜，納稅人常常因搞不清楚，而遭國稅局審查。(Getty Images)

讀者提問：我的家庭稅被審查，其中有個原因是我在逐項扣除中申報了我兒子的自閉症治療費用、學校費用、法律費用，後兩項被國稅局剔除可扣除費用。請問怎樣的費用算是合格的醫療費 用？

答：首先，只有採用1040副表A逐項扣除（itemized deductions）才能用上醫療費用的扣除。其次，醫療費用包括支付給自己、配偶和被撫養人（dependent）的醫療和牙科護理費用，可扣除費用為超出調整後總收入（AGI）7.5%的金額部分。醫療費用包括支付診斷、療法、緩解、治療或疾病的預防的費用，或是支付影響身體任何結構或功能的療法的費用。

適用項目多且細

一、扣減醫療費用可包括但不僅限於：

（1）支付醫生、牙醫、外科醫生、脊椎治療師、精神科醫生、心理學家，和非傳統醫術從業人員。（2）支付住院護理或因醫療護理入住療養院的費用，如果進入療養院的主因不是醫療，則扣除額僅限醫療護理的部分。

（3）支付戒酒或戒毒中心的針灸或住院治療、戒菸和尼古丁戒斷的藥品。

（4）支付參加因醫師診斷出的特定疾病而進行的減肥計畫。如果是常規減肥，不可扣除。

（5）支付胰島素和處方藥。

（6）支付參加有關自己、配偶，或家屬的慢性疾病的醫學討論會的入場券和交通工具，膳食費用和住宿費不可扣。

（7）支付假牙、閱讀或遠近眼鏡或隱形眼鏡、助聽器、拐杖、輪椅，和協助視障或聽障者或其他殘障人士的導盲犬或其他服務動物。

（8）為必要的醫療護理所支付的交通工具費用，可選擇自付的實際費用，如汽油和機油，或標準里程計算，再加上過路費和停車費。

（9）購買醫療護理保險或長期護理服務保險的保費。

但如果是雇員，不要將應由雇主提供的集體意外事件保險、健康保險或合格長期醫療保險 支付的保費部分包含在醫療費用中。

此外，也不要包含雇主提供的保險中按溢價轉換政策由雇員支付的保費（稅前）、由雇主提供的醫療保險計畫（自選福利計畫）支付的保費或任何其他醫療和牙科費用，除非W-2表的第1格中列出了該保費。

（10）如果是自雇人士並且在年度中有淨賺，可能符合自雇醫療保險扣除的資格，但需要填在收入的調整（adjustment to income），而非逐項扣除。

自閉症治療適用

二、不可扣除的費用：包括葬禮或殮葬費、非處方藥物、牙膏、洗浴用品、化妝品、一般改善健康活動的旅費，或大多數的整容手術。不能扣除不需要處方的尼古丁口香糖和貼劑。

在你的情況中，兒子病症的治療費用無疑是可扣除的醫療費用。

法律費用的扣除門檻很高，一般個人法律費用不能免稅，除非需要聘請律師來授權或為你的孩子接受醫療，則律師費可以作為醫療費用扣除。

學校費用的扣除範圍很嚴格，通常K-12都是不予扣減的，除非有特殊需求（special needs）。例如對於有學習和思維差異的孩子，教育 可能被視為「治療」（treatment），孩子的問題必須是獲得服務的主要原因，學校或導師必須提供直接解決孩子問題的服務。

此前國稅局200521003號信件裁決，內容是兩名被診斷患有學習障礙的兒童向私立學校付款，在私立學校上學是為了參加一個特殊的教育計畫，該計畫旨在幫助孩子們處理他們的狀況，然後進入正規的學校計畫。國稅局信中寫道，「重要的不是學校的性質，而是為學生提供的特殊教育。取決於學校為個人提供什麼，因為學校可以為大多數學生提供正常教育計畫，並為需要的人提供特殊教育計畫。」

國稅局的結論是這兩個孩子在私立學校上學「主要是為了接受特殊教育形式的醫療」，因此學費可以作為醫療費用扣除。而你被駁回學校費用可能涉及是否為學生提供專項的能夠作為「治療」的「特殊教育」。

(作者為註冊會計師)