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封面故事／紐約首間柑仔店 推廣台灣文化

記者鄭怡嫣
林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)
林思妤(左）與鄭衍莉結伴開設具台灣特色柑仔店。（記者鄭怡嫣／攝影)

紐約布魯克林的威廉斯堡，坐落著全紐約第一家台灣柑仔店(閩南語，食品雜貨店)，由兩位台裔女性共同經營，立志打破台灣及中華餐飲「廉價」的刻板印象，並通過美味食材輸出台灣文化。

中式食材調料 在美較少  

鄭衍莉在德州長大，父親是美國人，母親是台灣人。她從母親那裡學會許多台菜，但在居住的小鎮做飯時，常發現中式食材與調料十分有限。

不同於義大利與歐洲美食，可選擇的橄欖油、香醋等品類繁多，但在美銷售的醬油、麻油、辣油等中式調料，卻一成不變，只有兩三種選擇。

林思妤與鄭衍莉共同經營全紐約第一家柑仔店。(取自臉書官網)
林思妤與鄭衍莉共同經營全紐約第一家柑仔店。(取自臉書官網)

林思妤在紐約法拉盛出生、台北長大，回美國讀大學後，在紐約食品行業工作六年，每次回台灣，都看到食品產業的創新，例如傳統老店到了年輕一代手中，大膽變革，推出更多口味，設計新穎的包裝，舉辦綠色生態農宴等，但這股風潮，不知何時才會吹到美國。

兩個年輕人「每次回去，都好想把台灣展示給全世界」，而這展示的窗口，便是家鄉風味美食。

2021年3月，中國因介殼蟲的檢疫問題，暫停輸入台灣鳳梨。

台灣特色柑仔店，吸引西方顧客嚐鮮。(取自臉書官網)
台灣特色柑仔店，吸引西方顧客嚐鮮。(取自臉書官網)

鳳梨果乾 受美國人青睞

如何為以鳳梨為代表的台產水果提供更多樣化的出口選擇，又可以解決保質與運輸問題？鄭衍莉和林思妤同時想到了：果乾。

純天然台灣芒果乾。(取自臉書官網)
純天然台灣芒果乾。(取自臉書官網)

不同於美國市場的高度加工、且甜度爆表的果乾，台灣的果乾經乾燥烘烤而成，不加糖或添加劑。例如一顆芒果洗淨削皮，對半切，變成不大的兩片果乾，咬一口，果香四溢，仍保留鮮芒的清爽甘甜。

兩人回到台灣，找到由小農和農業合作社親手栽種、脫水烘烤的果乾，透過網路集資，帶到美國。

反響出乎她們的預料，1000多個美國居民籌集11萬元，共從台灣進口14噸的果乾，解決小農的滯銷問題。

如今，在她們的柑仔店，果乾成了最受美國人青睞的零食之一。

廣受美國人歡迎的台灣果乾。(取自臉書官網)
廣受美國人歡迎的台灣果乾。(取自臉書官網)

黑豆醬油 發酵至少半年

鄭衍莉與林思妤經營的柑仔店，門面不大，有著復古的條紋玻璃與古體字的招牌，入內，是磨石子地板，藍染的門簾，紅甕材質的吊燈，及台灣常見的藍色塑膠凳。

貨架上除了果乾，也還有三色的茄芷袋、台灣生產的黑豆醬油、辣醬、以砲彈殼製作的金門金合利菜刀等，各色台式美食與生活用品。

過去台灣傳統菜市場常見、現已成為潮物的茄芷袋。(記者鄭怡嫣／攝影)
過去台灣傳統菜市場常見、現已成為潮物的茄芷袋。(記者鄭怡嫣／攝影)

黑豆醬油是純手工釀製，以黑豆混合海鹽，放在傳統的紅甕裡發酵半年至一年，並經日曬而成，香氣濃郁，風味特別，且不含麩質(gluten-free)，「這些黑豆醬油是台灣獨有，在美國找不到」，鄭衍莉說。如今，這款醬油已被紐約的台菜創意餐廳「盈成餐廳」(Win Son)，以及洛杉磯由台裔掌勺的米其林餐廳La Kato選用。

喜歡研究食譜的鄭衍莉還靈光一現，研發醬油味的冰淇淋，盈成餐廳與她合作，將這款冰淇淋產品化，醬油的鹹鮮，平衡焦糖的甜膩。

台灣特有的手工黑豆醬油。(記者鄭怡嫣／攝影)
台灣特有的手工黑豆醬油。(記者鄭怡嫣／攝影)

店裡還有很多來自台灣或台裔美國人的選物，背後，是一段段故事與演變史。例如，入選People雜誌50種最好吃食料之一的「甦辣醬」，出自一位在台北眷村長大的補習班老師之手，他母親來自四川，他則傳承母親配方，手工製作的辣醬，麻辣香，餘味很俐落不會燒舌。

定居堪薩斯城(Kansas City)的台灣名廚張James，不定期會自製黑豆豉油，每一次作出的味道都絕無雷同，實屬「一期一會」；曼哈頓的台菜網紅餐廳「886」主廚史官(Eric Sze)，閒來也會自製以台灣沙茶醬為靈感的辣醬油；還有鄭衍莉與盈成聯手的原創鳳梨酥；這些，都能在店中買到。

貨架陳列各種台灣特有醬料、調味品。(取自臉書官網)
貨架陳列各種台灣特有醬料、調味品。(取自臉書官網)

黑豆放入甕缸，日曬，發酵六個月至一年，堅持傳統風味。(取自臉書官網)
黑豆放入甕缸，日曬，發酵六個月至一年，堅持傳統風味。(取自臉書官網)

而其他散布全美的台式餐廳、居家用品、紀念品店中，有時也可買到鄭衍莉與林思妤代理或開發的食品，這些台灣或台裔青年餐飲業者、設計師、小農等，正悄悄連結成壯大的人際網路，與創新的商業合作模式。

初心簡單 讓人了解台灣

店裡還擺放著最早用英文出版的台菜食譜之一「台灣食物」(The Food of Taiwan)，作者是台美的混血作家韋凱琳(Cathy Erway)，「但今年，有兩本新的台式英文食譜即將出版」，林思妤說，這顯示台灣美食的能見度，正逐步提升。

「其實初心很簡單」她說，「就是想做成台版的Eataly(知名義大利餐廳超市)，也想透過美食推行「文化行動主義」(Cultural Activism)，讓中華美食也能與義大利、日本美食並肩而立，引領更多人了解台灣的文化」。

「雲海嚴選」柑仔店臉書：https://www.facebook.com/yunhaishop/。

廣受美國人歡迎的各類台灣果乾。(取自臉書官網)
廣受美國人歡迎的各類台灣果乾。(取自臉書官網)

美食 義大利 食譜

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