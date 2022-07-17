稅務漫談 / 1099-K表格新規則

很多在Amazon、eBay交易二手貨的非商戶個人都被要求提供社安號或稅號，並且通知會在來年收到1099-K表。(Getty Images)

過去，華人 中收到1099-K表格的情況比較少見。該表格全稱為1099-K表格支付卡和第三方網路交易（Payment Card and Third Party Network Transactions），用於報告從各種第三方資源收到的付款。華人群體中，經營商舖、做電商、開出租車（電召車或軟件叫車）等每年1月31日前收到上一稅年的此類表格。

在2022年之前，收到1099-K的金額門檻為2萬元，以及有200筆與銷售相關的交易，必須滿足這兩個要求才能收到1099-K。但由於2021年通過的《美國救援計劃法案》中包含的一項法案，任何銷售超過600元且交易次數不限的商品（即使是單筆交易）的人都將收到新修訂的1099-K表格。而這600元是基於未調整銷售總額計算的，未調整銷售總額是指總銷售額，沒有計入各種費用或退款，是買家支付的訂單金額，即使後來退款也不受影響。

例如，賣家出價售出一個二手包700元，並支付運費100元，還代扣銷售稅50元，則計入1099-K標準的金額為700元，並非扣除郵費、稅費後的550元。很多在Amazon、eBay交易二手貨的非商戶個人都反映被要求提供社安號或稅號，並且通知會在來年收到1099-K表。但如果納稅人未達到這些閾值，則不會收到發送的1099-K 表格。

常規小企業主，並且大部分客戶付款來自信用卡、現金或支票 ，那麼可能和往年沒有太多區別。但是，如果使用第三方結算組織來獲得報酬，則規則已經改變。如果今年收到超過600元的付款，Zelle、PayPal、Square、Stripe、Venmo 等網路支付公司將發出1099-K。Uber和Lyft也被視為第三方結算組織或使用組織來支付他們的工人。

美國救援計劃法案確實規定報告要求僅限於商品和服務（goods and services only），因此不會影響從朋友和家人那裡收到的任何資金，因此親朋好友之間仍然可以使用網路支付，而無需為此納稅。但要注意，目前還沒有真正好的方法來區分這兩者，這可能會導致交易被錯誤地報告在1099-K表上，所以收到表格後發現有誤，需要向網路支付公司說明。接收商品和服務付款的商家也不能冒用「家人和朋友」類別，來規避「商品和服務」所需承擔的稅務。另外，使用網路支付軟件並不代表可以規避贈與稅，比如直接用Zelle贈與孩子2萬元，與用支票贈與，所需要涉及的稅務是一樣的。

這一新規的最終結果是，那些在eBay、Etsy和其他銷售平台上出售少量商品以維持生計的個人可能會突然發現自己陷入了納稅增加的困境。從會計師的角度來看，這意味著更多的小企業客戶將在年終文件中包含1099-K。這種新報告的另一個缺點是，1099-K表格在其報告的總報告中不包括信用、折扣、費用或退貨，由個人單獨支付這些項目的費用。這也意味著更多的個人報稅 人可能會發現自己需要提交1040附表C以報告額外收入。

這些變化並非沒有人反對。eBay 等組織目前正在遊說國會將門檻提高到最初的2萬元，儘管這不太可能發生，因為這種變化是政府支付《美國救援計劃法案》的方式的一部分。然而，國會目前有一項法案將門檻從600元提高到5000元，但尚不清楚該法案如果獲得通過，是否會影響2022納稅年度。但無論結果如何，小商人、零工和報稅師都應該為2023年的1099-K表格的湧入做好準備。（作者為註冊會計師）