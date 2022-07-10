封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

擁有聯邦醫療保險，仍然可能面臨醫藥費帳單問題。(Getty Images)

醫療成本不斷提高之際，如今就連有保險的民眾，都可能面臨醫療帳單 金額大增的狀況。「消費者報導」(Consumer Reports)指出，民眾看醫生之前以及就診之後，有幾項措施可以自保。

★1/5家庭 欠醫療費

目前擁有醫療保險的民眾約達九成，比率創下美國歷年來新高，不過民眾因為醫藥費開銷沉重而背債的問題，卻沒有因此消失。「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)2021年的分析報告顯示，美國民眾各種不同醫藥費債務累計約有1400億元，金額超過其他類型債務相加。

人口普查局(US. Census Bureau)數據顯示，以2019年為例，美國家庭平均每五戶就有一戶有醫療費用債務，債務金額中位數為2000元。

對於有醫療保險的民眾來說，高自付額(deductibles)及自付款(copays)是債務原因，「消費者報導」資深政策分析師貝爾(Chuck Bell)表示，另一個因素則是醫療成本在過去十年裡激增，最後結果便是民眾荷包負擔一年比一年沉重，許多民眾無力繳交巨額醫藥費帳單。

消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)接獲有關醫療帳單的大量投訴案件。

一名猶他州居民投訴指出，醫療帳單金額龐大，導致房貸遲繳，另一名住在佛羅里達州的民眾則在陳情事由中寫道，信用評分(credit score)因為醫藥費帳問題而受影響。

歐記健保覆蓋範圍擴大到數千萬計的美國人，卻帶動了高自付額健保計畫的興起。(Getty Images)

另外，根據一項民調顯示，約有七分之一的欠債者由於未付醫療帳單，他們被醫院、醫生或其他醫療提供者拒於門外。另外更有約三分之二的人，因為醫療費太高而延宕就醫。很多醫師都表示，自己曾碰過病人因為害怕付不出高額的醫療費用，而放棄治療。

醫療成本不斷提高之際，許多民眾面臨醫療帳單金額大增的狀況。(Getty Image)

2010年推出的「可負擔健保」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)，將醫療保險覆蓋範圍擴大到數千萬計的美國人，卻帶動了高自付額健保計畫的興起。依照這類的計畫，患者必須自付數千元的醫療費用，結果反而累積愈來愈多的債務，也間接將患者推入卡債和各種貸款的深淵中。如果病患積欠醫療費用，醫院會將病患的債務出售給催收公司，進行追討。

「消費者報導」指出，許多民眾可能以為，老年人通常有俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險 (Medicare)，應該不至於發生醫藥費帳單問題，但事實狀況並非如此。

人口普查局2019年統計顯示，戶長為65歲以上民眾的美國家庭裡，平均每十戶就有一戶有著醫療帳單債務。另一項2010年研究則顯示，70歲以上民眾過世之前5年期間，自掏腰包醫藥費開銷平均超過3萬8000元。「消費者報導」指出，若以目前狀況來看，如今金額肯定變得更高。

醫療費用增加，民眾不得不節省其他生活開銷來因應。(Getty Image)

非營利消費者倡議組織「聯邦醫療保險權益中心」(Medicare Rights Center)主席瑞卡爾迪(Frederic Riccardi)說，全美老年人當中，將近半數是靠每年不到2萬6000元的固定收入過日子，而且許多老年人存款不到1萬5000元。

沉重的醫療債務擠壓房貸等必要的生活支出，造成房屋遭到法拍。(歐新社)

瑞卡爾迪說，老年人為了繳交醫療費用帳單，不得不縮衣節食，或者拖欠房租、房貸付款，某些人則是無力繳交水電費用，非洲裔及拉丁裔老年人問題尤其嚴重。

貝爾指出，歲數較高的民眾通常健康問題較多，醫療開銷相對增加，即使老年人有聯邦醫療保險，還是可能因為複雜的計價制度及給付辦法，必須自掏腰包處理醫藥費用。

從2023年初開始，金額500元以下的未繳醫藥費帳單，將不再列入民眾的信用評分報告。貝爾表示，這項改變將造福數百萬民眾，「但遺憾的是，昂貴醫藥帳單的問題，並不會輕易消失」。

歲數較大的民眾通常健康問題較多，醫療開銷相對增加。(美聯社)

「消費者報導」指出，民眾如果預期接下來可能面臨巨額醫療帳單開銷，可以採行的自保之道包括：

★就醫前 確認費用

消費者倡議組織「美國公共研究利益集團」(U.S. Public Research Interest Group，U.S. PIRG)醫療政策倡議人克爾瑪(Patricia Kelmar)說，就連有醫療保險的民眾，也應該事先詢問接受醫療服務的總計花費金額，並向保險公司確認項目是否給付、自掏腰包費用大概多少。

民眾可嘗試跟醫師辦公室討論，設法找到降低費用的各種辦法。(Getty Images)

★可直接與醫師討論

「病患權益基金會」(Patient Advocate Foundation)醫療政策專家唐納文(Caitlin Donovan)說，許多民眾不敢跟醫師討論擔心醫療開銷的問題，但病患如果向醫師開口，醫師才能設法找到降低費用的各種辦法，例如改開費用較便宜的藥品，或者為看診次數設定上限等。她說：「除非病患主動透露，否則醫師不會知道醫藥費用開銷會有困難。」

★提供所有保險訊息

舉例來說，民眾可能擁有透過雇主取得的醫療保險，同時還有透過配偶取得的保險計畫，或者除了傳統型聯邦醫療保險之外，還有補充保險以及處方藥物的D部分(Part D)計畫。醫師辦公室作業繁忙，各種保險架構錯綜複雜，可能導致某些保險訊息沒有列入病患紀錄。唐納文說，病患應該向醫療機構確認所有保險訊息都提供完整。

★考慮購買補充保險

絕大多數民眾屆滿65歲時，登記參加包括A部分(Part A)住院保險及B部分(Part B)看診保險的傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)。除了繳交基本保費，還有自付額、自付款、共同保險(coinsurance)等花費。私人保險公司則針對民眾必須自掏腰包的自付額、自付款、共同保險等開銷，提供俗稱「差額保險」(Medigap)的聯邦醫療保險補充保險(Medicare Supplement Insurance)，每月保費約150元。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)報告指出，在2018年裡，參加傳統型聯邦醫療保險的民眾裡，平均每五人就有一人沒有購買補充保險。

喬治城大學(Georgetown University)健康政策研究中心(Health Policy Institute)榮譽教授霍德里(Jack Hoadley)指出，對於老年人來說，若想避免巨額醫藥費用開銷，最重要的自保之道就是購買補充保險。

霍德里說，值得注意的是，民眾一符合參加聯邦醫療保險的年紀時，就應該同時購買補充保險，初次參加申請期間，不管申請人健康狀況如何，都會獲准加入。過了初次參加申請期限之後，如果改變心意想要參加補充保險，則可能必須接受健康檢查，或者遭到拒絕參加，或者因為個人健康狀況而必須繳交較昂貴的保費。

聯邦醫療保險優勢計畫，可涵蓋傳統型聯邦醫療保險不給付的某些自付開銷。(Getty Images)

★聯邦醫保優勢計畫

相較於補充保險，聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)是開銷較低的選項，涵蓋範圍則包括A部分、B部分計畫以及某些情況下的D部分計畫。傳統型聯邦醫療保險不給付的某些自付開銷也包括在內。

不過，聯邦醫療保險優勢計畫是透過私人保險公司提供，參加醫師通常較少，而且每年都可能出現異動。

霍德里說，民眾接近65歲時便可登記參加聯邦醫療保險優勢計畫，不管健康狀況如何，但如何後來決定轉回傳統型聯邦醫療保險並購買補充保險，就要接受健康檢查，除非因為搬家因素改住別州，或者聯邦醫療保險優勢計畫已經退出居住州的保險市場。

★聯邦保費減免計畫

收入有限、除了房子與車輛之外並無其他資產的民眾，可能符合參加聯邦醫療保險保費減免計畫(Medicare Savings Program)資格，保費、自付額、自付款、共同保險都在減免範圍之內，詳細辦法則以各州規定為準，民眾可以洽詢各州的聯邦醫療保險辦公室(Medicare office)，網址：medicare.gov/talk-to-someone。

某些低收入族群可能符合參加俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)資格。報導指出，許多州如今都已擴大白卡參加資格，因此白卡不再限於生活在貧窮線或貧窮線以下的弱勢民眾才能參加。

萬一醫藥費帳單已經債台高築，「消費者報導」指出，民眾可以透過以下步驟盡量讓財務危機避免擴大：

★別以自動付款繳費

千萬不要以自動付款(automatically pay)方式繳交醫院帳單或保險公司帳單。唐納文指出，醫院或診所應該把帳單先直接寄給保險機構，例如聯邦醫療保險、聯邦醫療保險補充計畫、聯邦醫療保險優勢計畫或私人保險公司，釐清哪些費用將由保險機構承擔。有保險的民眾如果收到醫院或醫師直接寄來的帳單，應該與保險機構聯繫，讓醫療帳單改送到保險單位才對。保險公司逐項核對之後，才會對消費者寄出收款通知，說明哪些費用是消費者必須自行埋單的開銷。

★確認帳單明細正確

唐納文說，所有的醫療帳單當中，將近半數出現至少一個錯誤，例如重覆請款、未提供服務卻計算費用等，如果消費者面臨巨額醫療帳單，可以要求提供項目清單，以便一一核對。

★提報收費錯誤爭議

唐納文指出，對於帳單上出現的收費錯誤，要向醫療機構提報收費爭議(dispute charges)。如果帳單上的錯誤導致消費者因此損失工作時間，或導致其他方面的財務損失，還可以考慮向醫療機構主張醫療費用打折，做為補償。她說，提出折扣要求不見得能夠成功，但不妨一試。

★詢問醫院是否補助

根據法律規定，非營利醫院(Nonprofit hospitals)必須為弱勢民眾提供財務協助，某些州則要求州內所有醫院都必須對低收入民眾提供免費或折扣醫療，包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、內華達州、新澤西州、紐約州、羅德島州、華盛頓州。 民眾可與醫療機構協商，扣除房屋、食物、汽油等開銷之後，妥善支付醫療費用。(Getty Images)

唐納文說，對於不住在上述幾州的民眾來說，向醫療機構開口詢問是否有補助方案，「並不是什麼丟臉的事」。

消費者金融保護局最近一份有關醫藥帳單債務的報告當中指出，醫院通常不會讓患者知道有財務援助方案，除非民眾開口詢問。凱瑟健康新聞(Kaiser Health News)2019年分析報告指出，非營利醫院當中，約有半數向符合免費醫療或費用折扣的低收入民眾收取費用。

收到病人的醫療費用，最符合醫院的利益。(Getty Images)

★可與醫療機構協商

唐納文說，從醫院的角度來看，最符合利益的結果便是收到款項，因此民眾應該估算每個月扣除房屋、食物、汽油等日常生活開銷之後，可以負擔的醫療帳單金額有多少，與醫療機構協商，協商時可詢問是否可以免收利息(no interest)。她表示，如果手邊有足夠金額，不妨詢問如果一次付清所有費用，能否獲得折扣，或許可以獲得至少15%的折扣。

★免費諮詢資源豐富

免費諮詢資源其實頗為豐富，「聯邦醫療保險權益中心」便是一例，免費服務電話800-333-4114，官方網站網址：medicarerights.org。