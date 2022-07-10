封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

避免就醫之後收到意外醫療帳單的「無意外帳單法案」已經實施，但民眾還是可能收到出乎預期的醫藥帳單。(Getty Images)

旨在保障消費者權益，避免就醫之後收到意外醫療帳單 的「無意外帳單法案」(No Surprises Act)，2022年1月1日終於實施。然而，「消費者報導」(Consumer Reports)分析，民眾還是可能收到出乎預期的醫藥帳單。

「無意外帳單法案」生效上路，讓數百萬美國民眾困擾多年的難題得以解套。緊急情況下，消費者使用不在保險公司系統內的醫療服務、前往不在保險公司系統內的醫院或診所看病，或在非自願情況下接受保險公司系統範圍外醫師診療，經常收到價格驚人的意外醫療帳單(surprise medical bills)，金額動輒成千上萬。

新法推出後，消費者將受到法律保護。使用保險公司系統之外醫療服務，只須根據保險公司系統內收費標準繳交自付額即可。

醫師要求病患接受某些檢測，可能無法獲得「無意外帳單法案」的保護。(美聯社)

★灰色地帶不少

然而，「無意外帳單法案」沒有涵蓋某些消費者可能需要的醫療服務，某些「灰色地帶」也有待釐清。

「消費者報導」資深政策分析師貝爾(Chuck Bell)表示，對於擁有醫療保險的民眾來說，新法堪稱具有里程碑意義的重大勝利。他說：「這是史上第一次全美50州病患受到保護，不必擔心因為緊急狀況或排定非急需手術而收到意外醫療帳單。」

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)分析報告指出，從聯邦政府統計數據來看，新法可以在一年當中避免高達1000萬筆的意外醫療帳單出現，可是新法卻不是對每一個人、每一種情況都有保護效果。

舉例來說，保險公司系統內醫師要求病患接受某些檢測，並不在新法保護範圍之內，新法也不適用於特定類型的緊急醫護門診中心(urgent care centers)或門診病人診所、生產中心、安養院或成癮症治療中心。如果民眾需要搭乘救護車緊急就醫，可能也不在新法保護範圍之列。

消費者倡議組織「美國公共研究利益集團」(U.S. Public Research Interest Group，U.S. PIRG)醫療政策倡議人克爾瑪(Patricia Kelmar)說，這些昂貴的意外醫療帳單，都可能成為導致民眾因為巨額開銷而陷入痛苦的來源。

透過雇主取得醫療保顯，或自行參加「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)保險計畫的民眾都在新法保護行列，只有極少數特例除外。不過，使用效期不滿365天的「短期醫療保險」(short-term health insurance)民眾，則不在保障範圍。

聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、退役軍人保險或現役軍人保險的民眾則不受新法影響，因為這些聯邦計畫條文已經讓參加者設下保護機制，防止收到意外醫療帳單。

「消費者報導」指出，如果民眾在下列情況下收到意外醫療帳單，還是可以為己爭取權益：

●緊急醫護門診中心

某些緊急醫護門診中心其實只是一般的醫師辦公室，無法處理生命危險的重大傷病，某些則有設施可以處理呼吸困難、胸悶等狀況，其他則可能持有州政府核發執照，能夠提供急診醫療服務。

喬治城大學(Georgetown University)健康政策研究中心(Health Policy Institute)榮譽教授霍德里(Jack Hoadley)指出，重要的是，民眾要先知道自己前往的緊急醫護門診中心屬於何種類型，並且事先打電話詢問是否擁有執照，可以處理急診醫療服務。

●零售診所

零售診所(Retail Clinics)通常設立於超級市場、連鎖藥局裡，例如華格林(Walgreens)及CVS，為民眾提供項目有限的檢測及醫療。保險公司不一定給付零售診所的帳單，來自零售診所的意外帳單也不在新法保護之列。

●生產中心、安養院或成癮症治療中心

霍德里指出，法律對於這些機構的規定較為模糊，關鍵在於是否為某家與保險公司簽訂合約醫院的旗下單位，如果並不是醫院附設單位，可能就不在新法保障範圍之內。

●救護車

「衛生事務」(Health Affairs)期刊2020年4月統計報告指出，身為全國知名醫療保險公司客戶的病患當中，從2013年至2017年間，超過半數曾經收到與救護車有關的意外醫療帳單，金額通常約450元。

霍德里指出，某些州或地方政府禁止救護車直接與保險公司簽約，因此民眾就醫使用的救護車是透過警局、消防隊或其他政府機構提供。紐約時報先前報告，救護車收費機制錯綜複雜，因此沒能納入「無意外帳單法案」。

不過，全美至少有十州訂有州法，對於民眾使用救護車提供某種保護，避免收到意外帳單，包括科羅拉多州、德拉瓦州、佛羅里達州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、紐約州、俄亥俄州、佛蒙特州及西維吉尼亞州 。

報導指出，值得慶幸的是，「無意外帳單法案」為民眾使用空中救護運輸(air ambulance)提供免於收到意外帳單的保護，飛機與直升機都包括在內，而空中救護運輸的花費可能需要數萬元。

「消費者報導」指出，民眾使用保險公司系統內的醫療服務，還是有可能收到意外帳單，如果收到意外醫療帳單，消費者可以採行的因應之道包括：

醫療保險公司的客戶中，超過半數收到過與救護車有關的醫療帳單。(Getty Images)

★避免自動付款

「凱瑟家庭基金會」公共衛生專家波利茲(Karen Pollitz)說，消費者可以做的第一步是跟保險公司聯絡，詢問醫院是否已經發出請款單據，如果單據尚未發出，則提醒保險公司與醫院把帳單直接寄給保險公司。保險公司收到帳單後，將送給消費者保險福利說明書(Explanation of Benefits，EOB)，說明系統內與系統外的服務收費明細。

倘若積欠帳單金額仍然超過能力範圍之外，民眾可要求保險公司提供收費清單，以便查看是否有重覆收費，或者未使用服務卻被收費的狀況，若有問題則通報給保險公司或醫院處理。

專門協助民眾解決天價醫療帳單問題的非營利組織「病患權益基金會」(Patient Advocate Foundation)估計，所有醫療帳單當中，將近半數出現重大錯誤。

消費者也可以前往醫療資訊網站healthcare bluebook.org查詢相同醫療項目在自己居住郵遞區號(ZIP code)的平均開銷金額，如此一來對於收到帳單的金額數字高低，將能擁有較為具體的概念，也有助於跟保險公司協商。

民眾就醫，尤其是做了大手術之後，常常會擔心收到天價帳單。(Getty Images)

★向聯邦政府申訴

「無意外帳單法案」針對意外醫療帳單設有全國消費者檢舉系統，讓民眾上網填寫投訴單，或撥打免費電話800-985-3059舉報，檢舉時要注意先把所有資料備齊。不過，這套檢舉系統無權幫忙民眾為意外帳單金額進行協商，只能根據聯邦法律規定讓帳單收費金額得以免除或降低。

日益增加的醫療費用讓民眾壓力備增，要求增加健保福利。(美聯社)

★向州政府申訴

目前全美有31州設有程度不同的州法，保障民眾免於收到意外醫療帳單。民眾也可以向各州的消費者援助計畫(Consumer Assistance Program)提出檢舉。

★無保民眾保護

根據新法架構，對於沒有醫療保險的民眾，醫療機構必須提供一份「誠實估價單」(good-faith estimate)，說明醫療服務的收費狀況。如果民眾就醫之後，收到最終版的帳單比估價單超出400元，可以向聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)提出檢舉。檢舉提出後，在爭議解除之前，醫療機構不得將帳單送交催討機構處理，也不得加收滯納金(late fees)。

★尋求免費協助

「病患權益基金會」網站為民眾提供免費服務，民眾也可撥打免費電800-532-5274洽詢。聯邦醫療服務中心成立的網路專區「終結意外醫療帳單」(Ending Surprise Medical Bills)，對於「無意外帳單法案」當中的消費者權益保障提供詳細說明，網址：https://www.cms.gov/nosurprises。