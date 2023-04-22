消弭仇恨犯罪 期賴跨宗教對話

「行動反仇恨聯盟」呼籲跨宗教和跨信仰的協作，通過舉辦跨信仰的活動，發揮愛心和溝通的力量等方式消彌仇恨犯罪。（會議截圖）

在仇恨犯罪 與日俱增的社會裡，不同的宗教和信仰如何能齊心協力對抗仇恨？4月19日，「行動反仇恨聯盟」（Act Agianst Hate Alliance）在網路主辦研討會，與會人士呼籲跨宗教和跨信仰（interfaith）的協作，共同激發人性的善良，並通過舉辦跨信仰的活動，發揮愛心和溝通的力量，以消弭仇恨犯罪。

行動反仇恨聯盟成立於去年8月，19日的研討會主題為「宗教領導力在對抗仇恨犯罪中的角色」，會議由聯盟創辦人、加州 前任參議員夏樂柏 (Senator Bob Huff)和妻子何美湄（Mei Mei Huff）主持，邀請美國大專院校協會的全球校園社區級職場公民辦公室副總裁懷特黑博士(Dr. Dawn Michele Whitehead)、南加 州拉比委員會主任委員容絲姬拉比(Rabbi Sarah Hronsky)、美國伊斯蘭民主論壇總裁賈瑟爾博士(Dr. Mohamed Zuhdi Jasser)以及西來寺的慧東法師。

夏樂柏將不斷上升的仇恨犯罪問題確定為當今社會面臨的最重要問題之一，因為它對全國及其他地區產生了深遠影響。宗教領袖有很好的機會接觸他們的社區，並能利用他們的影響力將各行各業的人們聚集在一起，讓背景不同的人能找到共同點。為此，開誠布公的對話是必不可少的開端。

「我們必須團結起來努力制止這種破壞，」何美湄說，「當仇恨犯罪發生時，每個人都會受到傷害，我們都有責任採取行動。來自多個宗教的領導人專注於思考如何制止仇恨犯罪，我們很高興能成為他們智慧的受益者」。

懷特黑博士表示，美國應該加強教育學生，讓有不同宗教背景和世界觀的學生互相交流，和諧共處。對於打擊仇恨犯罪，她提出幾點有力建議：建構跨信仰人際關係、培育跨信仰領袖、促進跨信仰對話，和舉辦正確的跨信仰活動。

容絲姬拉比指出，人是按照神的形象被造，應該相互尊重，像對待神一樣對待人。面對仇恨犯罪時，各宗教可以考慮推廣以下的觀念和行為：一、善待陌生人；二、勒住自己的口舌，必要時閉口不語，以免出口傷人；三、給予仇恨犯罪的受害者支持；四、發揮愛和對話的力量。

賈瑟爾博士則強調跨信仰愛心，擁抱歧異。他提到自己的機構和其他美歐同儕正在組織「清晰聯盟」(Clarity Coalition)，該聯盟代表「對抗激進伊斯蘭暴政以爭取自由」(Champions for Liberty Against Radical Islam Tyranny)，包括支持伊斯蘭世界的女性爭取應有的權益。

慧東法師從佛教視角分享了停止仇恨犯罪的方法，他認為，恨由心生，因此必須修心養性，培養慈愛、相互幫助，搭建人際橋樑，多做義工為社區服務，並且加強靈修，以化解暴戾之氣。