華埠義工隊巡邏逾750天 喜見成效

屋崙警局隊長伯奇（右）在場向華埠社安隊馬作林（左）表示感謝。（本報資料圖）

過去一年半時間，屋崙華埠 警局每日都派警車駐守華埠街頭。由東灣台山同鄉會組織的華埠社安隊的義工們，已經不間斷巡邏了超過750天。外加屋崙華埠「藍天使」義工巡邏隊、屋崙華促會(OCIC)、屋崙華埠商會等做出的不懈努力，屋崙華埠治安總體狀況從「低谷」逐漸走向平穩。

在本月6日，台山同鄉會華埠社安隊成立兩周年的慶祝活動中，東灣台山同鄉會主席、社安隊負責人馬作林向本報表示，因為疫情影響，華埠的槍擊、搶劫等仇恨犯罪 增加，同鄉會遵照服務鄉親的宗旨，聚焦街頭民眾和商家的安全，從2021年3月1日成立社安隊以來，與警察局合作，警民攜手，護衛華埠安全。社安隊未來也將堅持不懈，繼續依靠義工的奉獻和服務，保障社區安全。

屋崙警局十分讚賞華埠社安隊的服務，隊長伯奇（Clay Burch）在社安隊兩周年活動現場向社安隊志工表示感謝。並表示，因為社安隊和社區的努力，再加上警局增加華埠巡邏警力，華埠地區治安一直在好轉中。

2022年6月29日，伯奇在會晤媒體時表示，從2020年7月至2021年5月，屋崙共有46宗仇恨犯罪被舉報，其中有九宗不被認定為仇恨犯罪，所以最終總共37宗。在2022年上半年，屋崙只有七宗仇恨犯罪報案，但沒有一起是在華埠。

本月6日社安隊成立周年慶祝活動中，伯奇給出了華埠地區最新的犯罪數據。與2020年相比，屋崙華埠2021年搶劫等犯罪率下降了68%，2022年比2021年再下降34%。伯奇說：「這歸功於驚人的社區支持，包括社區居民、領袖、台山社安隊和其他幫助警局的團體，這是團隊工作。我想再次感謝社安隊每天風雨無阻巡邏，警局將繼續與他們攜手合作，不斷溝通。」

伯奇也多次承諾，會繼續保留巡邏警員在華埠，以保障社區安全。