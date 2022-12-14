同理心待人成為「好鄰居」 鑽石吧少有歧視犯罪

鑽石吧市長劉敏兒。（檔案照，鑽石吧市議會提供）

近年全美各地針對亞裔 和華人 的仇恨言行和仇恨犯罪層出不窮，華人和亞裔人口超過居民半數的鑽石吧 ，卻堪稱少數「淨土」。鑽石吧官員表示，以公平心處事，與同理心待人，成為別人的好鄰居，是為自己贏得更多好鄰居的基礎，也是社區和諧的根本。

鑽石吧市長劉敏兒和副市長周柏華均表示，鑽石吧近年幾乎沒有聽聞針對種族的仇恨言行或明顯的種族歧視，也幾乎沒有仇恨犯罪報告，整個城市族裔相處相當和諧。

本職為洛杉磯縣檢察官的劉敏兒表示，族裔仇恨犯罪起因通常是某個人不喜歡某一種族或者某部分人的族裔或膚色所表現出的厭惡，可以表現為口頭上不滿、抱怨、謾罵，嚴重的可發展到動手對他人進行身體上的攻擊和傷害。

「但鑽石吧幾乎沒有這種明顯的犯罪」，劉敏兒說，鑽石吧最主要的犯罪是搶劫和偷盜，入室偷盜錢財和珠寶時有發生，但這些不是因為種族，而是因為偷盜團夥認為亞裔和華人比較富有，而且喜歡在家存放現金和珠寶，所以將華人和亞裔鎖定為犯罪目標，事實上，盜竊團夥在華人和亞裔社區偷盜屢屢得手。

在鑽石吧居住幾十年，劉敏兒表示，她常和非華裔和亞裔居民交流，發現很多白人居民並非仇恨亞裔和華裔，但他們對亞裔和華人充滿好奇，比如城市這些年怎麽突然增加這麽多亞裔居民和商家？為什麽華人總喜歡買很多房子？「坦白說，他們一直試圖瞭解華人和亞裔社區，也希望和華人和亞裔鄰居交朋友」。這些年鑽石吧人口結構和城市建設都發生很大變化，居民也在學習適應變化當中，但需要時間，比如韓國人在當地開的超市，現在也有了更多非亞裔的居民前往購物。

劉敏兒表示，她從其他族裔的居民中瞭解到，不少居民喜歡中餐，但與此同時，他們畢竟不是華人，無法一天三餐都是中餐，所以當地越來越多的中餐館或亞裔餐館，對於非亞裔居民來説外食的選擇就少了很多。但這並不是他們不喜歡華人，而是自己的飲食和文化習慣，就像華人或者亞裔到一個非華人和非亞裔比例很高的社區，也會感到不自在一樣。同理心在不同族裔的鄰居相處中非常重要。

雖然沒有具體針對仇恨犯罪和言行的預防措施，但鑽石吧市議會已注意到維繫社區永續和諧的重要性。比如在準備任何大型活動，或市議員推薦市府各個委員會的組閣，都會兼顧不同族裔的代表性，博採眾長，鼓勵所有族裔都來參與市政建設，讓大家都感受城市大家庭的溫暖。

劉敏兒認為，每一位居民都可以為城市變得更好做些力所能及的事，建議鑽石吧的市民和鄰居，無論種族或文化，都可以通過增加日常交流，更好地了解彼此，找出彼此的共同點。例如對孩子教育的興趣、共同喜歡做的休閒活動或運動、共同的職業和共同的關注點等等，通過分享興趣，增加瞭解，建立關係和友誼。擁有友誼會停止仇恨，因為「我們不討厭我們的朋友」。