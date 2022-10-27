華埠大屠殺151周年 歷史不能忘

華美博物館悼念華埠大屠殺151周年。（主辦單位提供）

華美博物館 10月24日晚舉行「華埠 大屠殺151周年」紀念活動，以花圈、燭光遊行、敲頌缽等方式，追悼151年前洛杉磯市華埠大屠殺的18名無辜受難者。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員卡瑞祐 (Wendy Carrillo) 、洛市立歷史中心紀念園區委員會主席John Wirfs、華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士、館長張耀龍、明尼蘇達大學移民歷史研究中心主任李漪蓮博士 (Dr. Erika Lee) 擔任演說嘉賓，現場逾百民眾與線上150多人共同參與。

加州眾議員卡瑞祐（左起）、阮桂銘博士、梅元宇主持悼念儀式。（主辦單位提供）

回顧那段慘絕人寰、華人 被屠殺的歷史，發生於1871年10月24日，地點是尼格羅人街（Calle de los Negros，又稱作「黑鬼巷」）土磚公寓，該街道1877年被更名為洛杉磯街 (Los Angeles Street)，發生慘案的公寓已於19世紀80年代拆除。華美博物館現址門前行人道上設置了紀念牌匾，提示民眾永遠悼念這段血淚史。

歷史學家研究指出，事件從拉丁裔警員與一名白人男子湯普森 (Robert Thompson) 在華埠與堂口成員發生槍戰開始。儘管洛杉磯警方曾告誡湯普森遠離華埠，但他卻持槍到一家華人商店進行亂槍數射，在交火過程中被槍殺。該事件引發一場持續三小時的騷亂，500名暴徒進入華埠對華人商家和居民進行掠劫和殺戮。據說其中一名受害者是華人醫生，他手上有一枚珍貴的戒指，結果左手的一根手指被割斷。

造成種族之間關係緊張的根源，是當時美國內戰後西部各州失業率居高不下，經濟不穩；事件正值發生在1882年「排華法案」通過之前，其時反華情緒日益高漲。大規模騒動傷亡事件之後，大陪審團的調查引起全國關注。八名涉案男子被起訴及被判到聖昆廷監獄服刑。但一年之後，加州最高法院推翻判決，他們全部獲釋。

阮桂銘博士在簡述該歷史後表示，這是華美博物館第11年舉辦悼念活動，目的是提醒民眾華埠大屠殺是洛杉磯歷史的一部份，地點就在博物館所在地，期望每年都舉辦悼念儀式，讓美籍華人子孫後代知道歷史真相。

趙美心表示，此悼念活動非常重要，因為華人無辜遭遇殺害，是美國歷史上最殘酷的私刑屠殺事件，大家應盡力銘記這些逝去的生命，並探討預防同類事件不再發生。

著名說唱歌手Jason Chu為紀念華埠大屠殺創作了一首詩。他表示，當他創作時，想到民眾常說歷史是由勝利者所書寫，他認為是一種謊言；歷史有時也可以由尚未勝利者所撰寫，因他們為未來奠定了基礎。華人先輩們雖然在過去沒有獲得勝利，但他們奠定了良好的根基，使後人得以順利發展。

美國歷史學家學會主席李漪蓮博士分析了近期針對美國亞裔的仇外心理與種族主義，呼籲民眾以史為鑑，慎防歷史重演。

參加者以花圈、燭光遊行、三鞠躬儀式紀念。（主辦單位提供）

悼念活動最後，由John Wirfs 等人抬著花圈，民眾手持蠟燭遊行到華美博物館前地，由阮桂銘博士將18位遇害者之名字逐一誦讀，包括：Ah Wing、Ah Cut、Johnny, or Joung Burrow、Wa Sin Quai、Leong Quai、Ah Long、Dr. Chee Long (Gene) Tong、Chang Wan、Wan Foo、Tong Won、Ah Loo、Day Kee、Ah Waa、Ho Hing、Lo Hey、Ah Won、Wing Chee、Wong Chin。當每個名字唸出後，華美博物館之友會董事梅元宇就敲響頌缽，祈求受難者早登極樂。