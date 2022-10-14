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反對仇恨聯盟網上會議：勿懼仇恨犯罪報復 匿名舉報

記者張宏/洛杉磯報導
反對仇恨行動聯盟網上會議，討論﻿﻿﻿﻿如何舉報仇恨犯罪。（zoom截圖）
反對仇恨行動聯盟網上會議，討論﻿﻿﻿﻿如何舉報仇恨犯罪。（zoom截圖）

反對仇恨行動聯盟（Act Against Hate Alliance，簡稱AAHA）12日舉辦網上會議，會議主題是「﻿﻿﻿﻿舉報特定社區所發生的仇恨犯罪」。

會議由聯盟創辦人、加州前參議員夏樂柏 (Senator Bob Huff)和妻子何美湄主持。仇恨犯罪及仇恨事件在近來有引人注目的成長，但實際上被舉報的案件要遠小於實際發生的案件。移民社區常因爲語言障礙以及對被報復的恐懼而不願意舉報，可是當他們去舉報時，二次傷害的情形有時會發生，那可能是因為辦案人員有自己的種族偏見，或是沒有足夠訓練，或只是對受害人經歷感到麻木不仁。

如果仇恨犯罪要能有效地處理，那麼創建一個和執法機構互動交流的支撐性對接口，對於促進正確並公開的舉報是十分關鍵。儘早經由創建一個互相尊重以及包容氛圍的教育系統，也同樣的能提供關鍵性良機，來打斷仇恨的循環而導致的仇恨犯罪。

前州參議會多數黨領袖、教育改革者和作家Gloria Romero表示，教育是反仇恨行動中很重要的一環，要教育學生、社區、執法人員，不要去仇恨和傷害別人，不管這個人是什麼種族性別等。要教育大家把人當成和我們一樣的人，而不是什麼奇怪的生物。 在調查中超過半數的美國人對亞裔文化和亞裔缺乏認知。

洛杉磯地區滅罪計劃執行主任Natalie Salazar表示，她來自西裔移民家庭，她深刻體會到少數族裔面臨的困境。洛杉磯地區犯罪舉報已接獲13萬2176起犯罪舉報，包括4403件殺人案、3922件逮捕案、追回遭搶或盜財物價值超過260萬元及查獲毒品市值超過5000萬元。這樣的打擊犯罪成果，主要歸功於舉報民眾。很多少數族裔遭遇仇恨犯罪時不敢報警，擔心被報復，但實際上有很多匿名舉報途徑，無須告知姓名電話號碼就可報警。

Salazar表示，舉報民眾目擊犯罪案件時，可通過下列三種方式之一報案：電話語音1-800-222-8477、上網www.lacrimestoppers.org、或者在手機下載報案軟件P3Tips報案。這三種管道都已做加密處理，報案者的電話號碼或電腦IP地址都不會顯示。

教育 仇恨犯罪 移民家庭

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