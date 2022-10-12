涉歧視不辭職 3議員從政路艱難

涉及不當種族言論的四人，左起馬丁尼茲、薩迪洛和梁家訓；洛杉磯縣勞工聯合會主席埃雷拉(Ron Herrera)已辭職。（CBS）

對洛杉磯市議員博寧（Mike Bonin）之子的種族歧視 言論發酵，洛市議員馬丁尼茲（Nury Martinez）已辭去議長一職，各界呼籲她與市議員薩迪洛（Gil Cedillo）、梁家訓（Kevin de Leon）三人辭議員職，但若三人堅持不離開議會，學者認為從政路將異常困難。

政治學者認為，三人的言論不僅僅是針對非裔的不當發言，特別的是對方還是個兩歲小孩，因此不僅僅馬丁尼茲的政治路中斷，其他兩人恐怕也不好過。

薩迪洛已無連任機會、頂多當滿這個任期，但馬丁尼茲與梁家訓如果不主動宣布辭職，選民能做的其實有限。羅耀拉法學院（Loyola Law School）教授萊文森（Jessica Levinson），除非議員本身發生重大失職，像是之前受賄的兩名議員，議會才有可能要求當事人停職，本次事件不涉及法律問題，除非民意對議員的反感激起強烈政治壓力，不然議會都不到勒令停職的地步。

議會的另一個選項是發表譴責（censure），但是當事人仍然保有席位，也有議事投票 權，除非選民願意發動罷免 ，或是議員在選戰中落敗。不過萊文森指出，發動罷免需要六至八個月的時間，而且從最近兩次罷免投票結果來看，罷免投票可謂勞民傷財又達不到效果。如果馬丁尼茲與梁家訓不辭職，憤怒選民只能在連任選舉時才有機會拉兩人下台。

不論議員最後如何決定，羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）的政治學教授葛瑞拉（Fernando Guerra）都認為，別說是現下了，最近兩三年，這幾人的政治之路都會困難重重。特別是馬丁尼茲，她大概很難再選任何民選職位，因為只要她一出現，選民就會想起她罵人的事。

儘管市議會尚未決定是否譴責三人，但當務之急是先選出代理議長，以便繼續議事。至於三人的打算，只能說，得看後續政治局勢的演變了。