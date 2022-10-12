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蒙市呼籲：團結少數族裔反仇亞 加強市民治安守望

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市市議員梁僑漢認為，蒙市是一個各族裔都融合、十分多元化的城市。 （受訪人提供）
蒙市市議員梁僑漢認為，蒙市是一個各族裔都融合、十分多元化的城市。 （受訪人提供）

作為華人最密集的城市之一，蒙特利公園市根據2020年人口普查數據， 65%的人口是亞裔，共有4萬78名亞裔居民。新冠疫情爆發後，「中國病毒」言論讓亞裔在過去兩年處於風口浪尖上。2021年3月發生的亞特蘭大槍擊案，更震驚美國的亞裔社區，全美各大城市陸續舉行「停止仇恨亞裔」 運動。蒙市在過去兩年並沒有發生任何仇恨犯罪事件。蒙市在過去兩年並沒有發生任何仇恨犯罪事件，市議員們仍站出來，反對仇恨犯罪。

在聖蓋博市的反仇亞和悼念槍擊案死者的遊行中，時任蒙特利公園市市長（現任市議員）的饒影凡、副市長（現任市長）羅霈霆等，出席致詞譴責歧視亞裔的言行和仇恨犯罪。蒙市領導人還和阿罕布拉市教師協會成員，一起參加反對仇恨犯罪和種族主義的集會和遊行。蒙市並發布了針對亞裔仇恨的公告，強烈譴責和堅決反對「亞裔仇恨犯罪」，並表達了對亞裔社區的支持和決心。蒙市府經理Ron Bow表示，仇恨和歧視行為在蒙市永遠不會被容忍。

蒙市市議員梁僑漢認為，蒙市是一個各族裔都融合、十分多元化的城市。當提起種族仇恨時，各個少數族裔都應該團結起來，和諧相處，一起面對種族仇恨和犯罪問題，不要讓少數「有心人」挑撥起種族矛盾，加深各種族間的對立。而作為亞裔，也應該正確看待「種族仇恨」，不要將自己放在矛盾的焦點和中心。由於蒙市亞裔人口占多數、且是十分密集的城市，市民都十分團結，加之疫情期間，市民都十分自覺，做好防疫措施，戴口罩和保持社交距離。綜合這些原因，蒙市至今並未發現「亞裔仇恨犯罪」事件。

可視化門鈴助維安

自新冠大流行以來，針對亞太裔（AAPI）的仇恨犯罪激增76%，亞裔成為疫情、經濟和其他社會問題的藉口和替罪羊，許多亞裔居民對於「仇恨犯罪」惶惶不安。蒙市與專業公司合作，成立可視化門鈴(Video Doorbell)項目，鼓勵市民參與，為市民提供安裝折扣。梁僑漢表示，項目推行以來，一共安裝了200戶，可視化門鈴對於提供居民日常生活安全十分有用，一旦遭遇犯罪事件，這些錄影也可以做為警局證據。

普及民眾安全知識

梁僑漢指出，「亞裔仇恨」引起蒙市的高度重視，蒙市警局有舉辦專門的安全講座，為民眾提供日常生活安全建議。他則建議，在全美犯罪率飆升、治安每況愈下的大環境下，民眾出門最好不要戴貴重首飾。如果去銀行取款機取錢，最好選擇白天，不要在傍晚天黑或者夜間出門。此外，如果離開車子，一定要記得鎖車窗。這些雖然都是非常基本的常識，但是對於自身安全十分重要。

商家也是蒙市的重點關注對象，許多商家因為一些事件會特別害怕成為眾矢之的，成為打砸搶的對象。梁僑漢表示，自己在參加當地商家活動時，常常會聽到商家對於安全隱患的擔憂，自己都會向商家強調安全知識，幫助他們提高安全意識，也會和他們普及如何處理該類事件的常識。

亞裔 仇恨犯罪 疫情

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