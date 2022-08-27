張自豪：發揮亞裔互助精神 遇仇恨事件要上報

洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）。（視頻截圖）

疫情以來爆發了很多針對亞裔 的暴力犯罪事件。其實每個人都可能碰上仇亞事件，如果遇到該如何應對？洛杉磯縣的亞裔居民又可以從什麼途徑獲得幫助？洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung），介紹了遇到仇恨事件或犯罪正確的作法，以及洛縣反對仇恨的熱線電話。

張自豪說，亞裔遇到仇恨事件或犯罪，一定要報警。有些亞裔對警察 有懼怕心裡，或誤以為警察只處理犯罪事件，不會事後報警。有些亞裔遇到仇恨事件則默默離開，心想「多一事不如少一事」，其實這都不對，不利於社區長遠的安全。

多舉報才會增加警力

洛縣上報仇恨事件或犯罪的熱線電話為：2-1-1。該熱線提供包括中文在內的多種語言服務。受害人或目擊者均可撥打該電話。該熱線不僅記錄仇恨事件，有助於後續的數字統計，還會為受害人提供相關的資訊幫助。張自豪說，通過舉報仇恨事件，可以使執法機關分配更多警力至仇恨犯罪高發地區，提升治安。

張自豪說，在華人 區，推行反仇亞工作的難點就是很多華人不發聲、不上報。一些華人基於對警察的恐懼，不敢聯繫警察，導致很多案件湮沒在人群中，沒有紀錄在案。

如果不幸遇到仇恨犯罪或事件，可以通過大聲喊叫，吸引旁人來幫助，起到震嚇犯罪份子的作用。最重要的是，一定要報警。