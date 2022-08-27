我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

張自豪：發揮亞裔互助精神 遇仇恨事件要上報

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）。（視頻截圖）
洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）。（視頻截圖）

疫情以來爆發了很多針對亞裔的暴力犯罪事件。其實每個人都可能碰上仇亞事件，如果遇到該如何應對？洛杉磯縣的亞裔居民又可以從什麼途徑獲得幫助？洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung），介紹了遇到仇恨事件或犯罪正確的作法，以及洛縣反對仇恨的熱線電話。

張自豪說，亞裔遇到仇恨事件或犯罪，一定要報警。有些亞裔對警察有懼怕心裡，或誤以為警察只處理犯罪事件，不會事後報警。有些亞裔遇到仇恨事件則默默離開，心想「多一事不如少一事」，其實這都不對，不利於社區長遠的安全。

多舉報才會增加警力

洛縣上報仇恨事件或犯罪的熱線電話為：2-1-1。該熱線提供包括中文在內的多種語言服務。受害人或目擊者均可撥打該電話。該熱線不僅記錄仇恨事件，有助於後續的數字統計，還會為受害人提供相關的資訊幫助。張自豪說，通過舉報仇恨事件，可以使執法機關分配更多警力至仇恨犯罪高發地區，提升治安。

張自豪說，在華人區，推行反仇亞工作的難點就是很多華人不發聲、不上報。一些華人基於對警察的恐懼，不敢聯繫警察，導致很多案件湮沒在人群中，沒有紀錄在案。

如果不幸遇到仇恨犯罪或事件，可以通過大聲喊叫，吸引旁人來幫助，起到震嚇犯罪份子的作用。最重要的是，一定要報警。

亞裔 警察 華人

上一則

河濱縣高等法院首位華裔法官楊振威宣誓就職

下一則

上海杏花樓和新雅月餅 再次登陸美國市場

延伸閱讀

中美航班熔斷 票價大漲25% 赴中旅客可經港、泰國轉機

中美航班熔斷 票價大漲25% 赴中旅客可經港、泰國轉機
反制北京 美暫停中國航空公司紐約、洛杉磯飛中26航班

反制北京 美暫停中國航空公司紐約、洛杉磯飛中26航班
趙美心爭取20萬元資助FACES 幫學子升大學

趙美心爭取20萬元資助FACES 幫學子升大學
宏圖煤氣水喉持牌上門　提供24小時熱線電話

宏圖煤氣水喉持牌上門　提供24小時熱線電話
「玩命關頭」片場成飆車族勝地 洛杉磯居民受夠半夜被吵醒

「玩命關頭」片場成飆車族勝地 洛杉磯居民受夠半夜被吵醒
台式炸雞店頂呱呱進駐洛杉磯

台式炸雞店頂呱呱進駐洛杉磯

熱門新聞

南加蒙特利公園市，有華女當街全裸。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

2022-08-23 20:57
丁太太於急診就醫。（丁太太提供）

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

2022-08-24 14:02
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

2022-08-19 14:57
一華人女性赤裸全身躺在地上，朝警員做出不雅觀的動作。（取材自推特）

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

2022-08-25 02:20
一名女子度假回來，赫然發現一位無家可歸者住在她家後院。（CBS）

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

2022-08-25 16:45
已經改過自新的亞裔前囚犯尤馮（Phoeun You，譯音）。（EarHustlePodcast臉書下載）

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

2022-08-21 16:29

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」