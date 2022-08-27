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族裔團結和諧共榮系列／防止仇亞犯罪 論壇菁英獻策

記者王若然／洛杉磯報導
國會議員張美心（上左）和加州眾議員方樹強（上右）。天普市副市長文尚丞（中左）、洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（中右）。亞美政聯創辦人兼主席胡澤群（下左）和加州政府公民權利部策略方法和外部事務副主任Becky Monroe（下右）。（記者王若然／製圖）
國會議員張美心（上左）和加州眾議員方樹強（上右）。天普市副市長文尚丞（中左）、洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（中右）。亞美政聯創辦人兼主席胡澤群（下左）和加州政府公民權利部策略方法和外部事務副主任Becky Monroe（下右）。（記者王若然／製圖）

新冠疫情以來，對亞裔的仇恨事件和犯罪不斷增加，聽到過許多亞裔長者不幸成為仇恨犯罪的受害者。這一樁樁針對亞裔的犯罪不斷警醒每個人，需要站出來反抗針對亞裔的仇恨犯罪。本報舉辦的「反對仇恨亞裔論壇」上，邀請了六位嘉賓包括國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等，從多方面講述了什麼是仇恨犯罪、事件，如何減少仇亞事件以及提升亞裔影響力等內容。

國會議員趙美心（Judy Chu）介紹說，確保聯邦立法很重要。其中「無仇恨法案」（No Hate Act），是由她和國會眾議員Don Beyer聯合起草的，該法案確保有有效追蹤和起訴仇恨犯罪行為。她擔任主席的國會亞太裔黨團，將反對針對亞裔的仇恨作為己任，積極推動促成相關立法。她說，亞裔政治領袖更應該將反對仇恨亞裔為己任，各個階層的領導人聯合起來，反對種族仇恨。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）介紹了加州對於反擊仇亞犯罪所做出的努力。他說，加州政府在2021年通過了平等預算案，其中分配了1億6000萬解決仇恨犯罪類問題，包括1億1000萬分配給加州服務局，自此再分配給社區組織。其中為反仇亞事務貢獻頗多的「Stop AAPI Hate Coalition」獲得了1000萬，還有1000萬用於統計針對亞太裔仇恨犯罪事件。

亞美政聯（CAUSE）創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo），介紹了疫情以來針對亞裔的仇恨犯罪事件和民調統計。他說，72%的亞裔擔心成為仇亞的受害者，63%的亞裔擔心成為言語攻擊和仇恨事件的受害者，60%的亞裔家長擔心孩子在學校因族裔被霸凌。胡澤群認為，亞裔團體自身除了要積極反對亞裔仇恨問題外，還要團結非裔、拉丁裔等少數族裔一起反對歧視、種族仇恨。

天普市副市長文尚丞（William Man）介紹了年輕人中對仇恨亞裔事件、犯罪的反應。他說，很多年輕人通過社交媒體參與反亞裔仇恨中，他們發的帖子包括反歧視、自身經歷等，以反對仇恨事件。他鼓勵天普市居民如果看到或遇到仇恨亞裔的事件，要積極上報。

洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）介紹說，通過與本地警局警員的溝通，他了解到，為何亞裔頻頻成為暴力、搶劫、歧視等犯罪的受害人，一個原因是亞裔很少會將這些事件上報。張自豪說，遇到仇恨事件或犯罪一定要報警，讓警局有紀錄。看到同胞受害者，要伸出援手。不過犯罪分子如果有槍，最好先報警。

加州政府公民權利部策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe清楚地介紹了仇恨事件和仇恨犯罪的區別。她說，仇恨犯罪是某人基於種族歧視犯下的罪行，即犯罪帶有種族歧視的動機。仇恨事件則不屬於犯罪，但也可能觸犯民權法。Becky Monroe說，她工作的加州政府公民權利部可以幫助仇恨罪或事件的受害人釐清犯罪種類，並幫助受害人獲得賠償。

亞裔 仇恨犯罪 加州

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