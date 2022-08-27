文尚丞：反擊仇亞行為 善用社交媒體

天普市副市長文尚丞（William Man）。（視頻截圖）

反對種族仇恨人人有責。在媒體爆光許多亞裔 老人屢遭攻擊後，有不少年輕人抒發己見，譴責仇亞行為，並自發行成保護老人出行的組織。年輕有為的天普 市副市長文尚丞（William Man）指出，亞裔年輕人常會利用社交媒體的力量，反擊仇亞行為。

年輕人發聲效果更大

文尚丞說，疫情 以來，有很多年輕人在社交媒體上發表文章，分享他們的故事。他們的事情也許不都是具體的仇亞經歷，但也有很多種族歧視相關話題。這些年輕人的發聲是抗擊仇亞浪潮的重要部分。

天普市是南加州華人聚居城市之一，亞裔居民占比65%。文尚丞說，疫情以來，曾發生過一起疑似仇恨事件。當時相關部門很重視，立刻發起調查。事件發生在2021年4月，調查結果顯示，只是一個有精神問題的流浪漢在朝一位亞裔遛狗人士大聲咆哮，並不是有意的種族仇恨事件。當時這件事在社交媒體上被傳閱很廣，在天普市這樣的亞裔占比很高的城市，一旦發生仇恨事件，受害人就極有可能是亞裔。

文尚丞說，「我強烈建議市民舉報任何看起來不對，或者你認為不對的事件。」尤其是仇亞事件或犯罪，洛杉磯縣警局對此保持高度警惕，他們已意識到這是一個全國性的大問題。他說，在這個關鍵時刻，所有亞裔居民團結起來，互相幫助、支持十分重要。