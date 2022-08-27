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胡澤群：打擊仇恨犯罪 亞裔不應單打獨鬥

記者王若然／洛杉磯報導
亞美政聯創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）。（視頻截圖）
亞美政聯創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo）。（視頻截圖）

針對亞裔仇恨犯罪和事件在疫情發生以來，變得更加怵目驚心。亞美政聯(Center for Asian Americans United for Self-Empowerment，簡稱CAUSE)創辦人兼主席胡澤群（Charlie Woo），指出疫情以來亞裔遭受仇恨犯罪或事件的數據統計，並認為打擊仇恨事件或犯罪，不應侷限於亞裔，還要與其他少數族裔合作，才能達到最大效果。

胡澤群說，疫情以來的統計數字令人震驚。有72%的亞裔擔心成為仇亞的受害者，63%的亞裔擔心成為言語攻擊和仇恨事件的受害者，60%的亞裔家長擔心孩子在學校因族裔被霸凌，30%的亞裔認為這些擔心受怕已經影響到精神健康。

這些數字表明，「仇恨亞裔的浪潮已經嚴重影響亞裔社區。對我們的影響深遠。」同時，其他族裔也開始意識到亞裔受到的傷害。另一項數據統計顯示，疫情之前，只有55%的加州居民認為亞裔是種族歧視的受害者。疫情之後，這一數字上升至72%，且數字目前一直保持較高水平。

族裔合作提升公眾意識

雖然人們對疫情的恐懼在消散，但亞裔對仇恨事件的恐懼未消退。胡澤群說，CAUSE在疫情前，就開始致力於這類事件的數據統計。CAUSE一直致力於與其他族裔，包括非裔、拉丁裔等相互合作來解決仇恨問題。反對仇恨，亞裔不應該單打獨鬥，只有聯合其他族裔，擴大影響力，普及、教育民眾仇恨這個社會問題，才是長久之計。

他說，需要「提升公眾意識，全民譴責這種種族仇恨主義行為。」此外CAUSE還通過提升亞裔政治領導力量，提升亞裔的社會影響力，來打擊仇恨犯罪。

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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