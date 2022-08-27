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方樹強：提升亞裔政治力量 建立地方到聯邦政治管道

記者王若然／洛杉磯報導
加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）。（視頻截圖）
加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）。（視頻截圖）

世界日報舉辦反對仇恨亞裔線上論壇，加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）介紹了加州反仇亞的政策以及作為政治人物需要做的努力。

方樹強說，疫情以來，仇恨亞裔的事件層出不窮，亞裔的安全令人擔憂。根據洛杉磯亞美政聯（CAUSE）的一項調查，31%的受訪人表示在疫情期間遇到過歧視亞裔的事件。

方樹強說，作為加州立法人員，他致力於推動立法的完善。加州政府在2021年通過了平等預算案（equity budget），分配了1億6600萬來解決仇恨犯罪類問題。其中1億1000萬元分配給了加州服務局（California Department of Social Services），自此再分配個社區組織解決仇恨犯罪。為反仇亞事務貢獻頗多的「Stop AAPI Hate Coalition」獲得了1000萬，還有1000萬用於統計對亞太裔仇恨事件、犯罪。

2022年，加州政府再次通過了一項預算，增加了4000萬用於解決仇恨犯罪、事件。

反對仇亞犯罪和事件，亞裔政治官員需要擔起很大的人物。方樹強說，為了亞裔社區的安全，亞裔政治人物必須繼續對這個問題進行宣傳，目前加州相關的還未通過的法律，包括1947號提案，要求所有執法機關採取新的仇恨犯罪政策，並培訓政府官員仇恨犯罪相關的知識，例如如何上報仇恨犯罪等。此外，還有類似的2448號提案，要求雇主培訓雇員，對職場歧視事件進行舉報。另外，還有1033號提案，對不同地區的人口狀況進行普查，關注他們的健康、食品安全。最後，還有2596號提案，由華裔州眾議員羅達倫（Evan Low）提出，該法案將農曆新年定為加州法定節假日。但該法案最終被否決。

增加亞裔政治官員聲音

對於提升亞裔的政治力量，方樹強說，任重道遠。他說要建立從地方到州、聯邦的政治管道，為有政治理想的年輕人提供機會。他說，在聖蓋博谷，有眾多亞裔民眾，因此亞裔官員也很多。但是在全國來看，亞裔政治領導人數有待提高。他說，在全國各地增加亞裔政治官員的聲音，以減少仇恨犯罪為重要任務，增強立法，服務亞太社區，確保各個層級的政治領域都有為亞裔發聲的官員。民眾也要積極通過選票，選出可以確保亞裔權益的民選官員。

方樹強所代表的加州第49號選區，涵蓋眾多華人聚集的城市，有阿罕布拉市（Alhambra），亞凱迪亞市，艾爾蒙地市，蒙地貝婁（Montebello），蒙特利公園市，羅斯密，聖蓋博，聖瑪利諾，南艾爾蒙地以及天普市。

亞裔 加州 仇恨犯罪

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